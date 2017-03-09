〈中部〉斗南農會越光米 去年銷售額破億

2017-03-09

〔記者黃淑莉／斗南報導〕雲林斗南農會搭配馬鈴薯栽種期，三年前引進越光米與農民契種越光米，食味質、新鮮度都超越日本，獲得國內及日式餐飲連鎖店指定使用，小兵立大功去年銷售額破億元。

斗南鎮農會十多年前發現台灣農村人口老化嚴重，勢必遇到缺工、農地廢耕等窘境，因此組農耕隊號召年輕人返鄉務農，斥資買大型農耕機、承租數百公頃農地，投入稻米、馬鈴薯栽種。

斗南鎮農會供銷部主任張耀裕表示，馬鈴薯是水稻二期作收成後的裡作作物，為配合產期，加上日治時期斗南生產的米品質即獲日本人肯定，為與市售米的市場區隔及搶進口米市場，引進日本越光米。

種越光米 省肥料、省農藥

張耀裕表示，一般稻米生長期約一百二、三十天，越光米只要九十至一百天，產量雖比較少，但省肥料、省農藥，且為鼓勵農民種出好米，農會與農民契作以高價收購外，每年提供一百七十萬元獎勵金，依據食味質給予獎勵，每公頃有人領一、二千元，也有人領一、二萬元。

種稻數十年的老農改種越光米，收成吃過後讚不絕口，香、Ｑ，彈性好，冷掉吃還是一樣香、Ｑ。

不同於其他農會包裝米的銷售方式，斗南農會越光米在百貨公司的超市上架，以預購方式銷售，初試啼聲反應熱烈，接著又陸續獲日式知名連鎖餐飲及超商懷石料理青睞。

與日本進口米相較 新鮮度領先

張耀裕表示，日式連鎖餐飲店一客飯要好幾百元，選米過程十分嚴格，先以機器測量食味質確認品質，再請多位專家品嚐新鮮度，斗南的越光米食味質與日本進口越光米旗鼓相當，新鮮度則大幅領先。

張耀裕說，食安問題不斷，多數消費者願意花貴一點錢選擇品質好的食材，這也是斗南農會能在國人食米量逐年驟減情況下創造出億元營業額的主要原因，目前農會越光米契作面積約四百公頃，目標是要達五百公頃。