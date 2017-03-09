〈中部〉斗南農會越光米 去年銷售額破億
〔記者黃淑莉／斗南報導〕雲林斗南農會搭配馬鈴薯栽種期，三年前引進越光米與農民契種越光米，食味質、新鮮度都超越日本，獲得國內及日式餐飲連鎖店指定使用，小兵立大功去年銷售額破億元。
斗南鎮農會十多年前發現台灣農村人口老化嚴重，勢必遇到缺工、農地廢耕等窘境，因此組農耕隊號召年輕人返鄉務農，斥資買大型農耕機、承租數百公頃農地，投入稻米、馬鈴薯栽種。
斗南鎮農會供銷部主任張耀裕表示，馬鈴薯是水稻二期作收成後的裡作作物，為配合產期，加上日治時期斗南生產的米品質即獲日本人肯定，為與市售米的市場區隔及搶進口米市場，引進日本越光米。
種越光米 省肥料、省農藥
張耀裕表示，一般稻米生長期約一百二、三十天，越光米只要九十至一百天，產量雖比較少，但省肥料、省農藥，且為鼓勵農民種出好米，農會與農民契作以高價收購外，每年提供一百七十萬元獎勵金，依據食味質給予獎勵，每公頃有人領一、二千元，也有人領一、二萬元。
種稻數十年的老農改種越光米，收成吃過後讚不絕口，香、Ｑ，彈性好，冷掉吃還是一樣香、Ｑ。
不同於其他農會包裝米的銷售方式，斗南農會越光米在百貨公司的超市上架，以預購方式銷售，初試啼聲反應熱烈，接著又陸續獲日式知名連鎖餐飲及超商懷石料理青睞。
與日本進口米相較 新鮮度領先
張耀裕表示，日式連鎖餐飲店一客飯要好幾百元，選米過程十分嚴格，先以機器測量食味質確認品質，再請多位專家品嚐新鮮度，斗南的越光米食味質與日本進口越光米旗鼓相當，新鮮度則大幅領先。
張耀裕說，食安問題不斷，多數消費者願意花貴一點錢選擇品質好的食材，這也是斗南農會能在國人食米量逐年驟減情況下創造出億元營業額的主要原因，目前農會越光米契作面積約四百公頃，目標是要達五百公頃。
看更多！請加入自由時報粉絲團
張東正、林世賢、賴岸璋 表態爭提名彰化市長選舉明年底才登場，但已有不少民眾這幾天來都接到民調電話，直接點名四位人選，分別是縣議員張東正、林世…
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- 「啊～」隔壁房傳來震撼慘叫... 鄰居：好怕她斷氣
- 相差16歲 連恩尼遜秘戀娜歐蜜華茲
- 馬在華府智庫演說》民進黨駐美處：馬將一中原則和一中政策混為一談
- 尋求兩岸新共識 陳唐山：雙方可坐下來談
- 證券行情表、證券表格
- 查緝私娼 警反遭疑似三七仔毆傷
- CIA駭術曝光 再重創科技業、情報界互信
- 大戶回來了 近3月估增千億銀彈
- 金韓松現身報平安 「千里馬民防」感謝4國協助
- 白天氣溫回升 鋒面生成北部、東北部有雨
- 前國手棄球當房仲 年收200萬當包租公
- 瓜地馬拉受虐兒庇護所失火 至少18死
- 全英羽球公開賽》戴資穎、周天成 直落二闖頭關
- 社論》從「人力需求增加三萬人」談起
- 金正男之子影片露臉 「我爸被殺了」
- 女卡公車輪下 醫師路過相助仍不治
- 防樂陞案重演 學者籲公司法修全套
- 美墨貿易戰開打？墨暫停蔗糖銷美
- 維基解密爆料》CIA扮駭客 三星電視變竊聽器
- 美大學一度傳有男子持槍闖入 疑似虛驚
- 經典賽》以色列翻版？ 義大利宰小熊
- 美對與北韓談判表懷疑 指金正恩不理性
- 浪琴最佳情人 彭于晏放電─白色情人節全新廣告 錶現幸福時刻
- NBA》魏少轟生涯新高 救不了雷霆
- 試院開始審年改案 警大陣仗維安
- 民眾放生政府收容?!林岱樺道歉滅火／「野保法」修法協商惹眾怒 2萬人連署抗議
- 掃黃不敵皮條客 2警慘遭圍毆成傷
- （美圖多+影音）超勾人！三上悠亞白襯衫秀美腿 變身「完美女友」
- 和欣客運台中到台南 15日起漲70元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Women’s League warns over ‘justice’
- ELIE SAAB紅毯淡香 光采奪人
- 《自由廣場》請讓病人自由選擇三個月或每個月領藥
- 延長違規記點時間 交部擬修法
- 天降神兵打擊詐騙 騙子嚇到全趴
- 退隱也有事！上原亞衣整型前照片再流出
- 中職》道恩斯首局丟4分 猿被韓虎咬
- 單一且自住房屋稅 北市擬補助降至1％
- 愛滋賊失風 狠咬屋主一口
- 亞矽物聯網大聯盟 21提案組國家隊
標題：〈中部〉斗南農會越光米 去年銷售額破億
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email