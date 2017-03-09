〈中部〉霧峰丁台社區 爭取營造小花博

2017-03-09

〔記者陳建志、張菁雅／台中報導〕霧峰丁台社區兩年前認養台七十四線快速道路下方空間，闢設為花園，因配合二○一八年花博，市府計畫在全市選定十處地點營造小花博，市議員林碧秀認為該處交通便利，緊鄰國三、台七十四線快速道路和亞洲大學現代美術館等景點，將能發揮花博最大效益，爭取市府將此規劃為小花博據點。

花博官網上線 有抽獎機會

另外，台中花博明年將於后里、外埔及豐原等三大園區舉行，為宣傳花博訊息，官方網站正式上線，市府即日起至十五日舉辦分享網址送好禮，民眾到花博臉書活動貼文按讚，並至花博官網瀏覽「花博主題」、「LOGO」、「園區展館」等介紹，再任選一篇內容分享至個人臉書，且瀏覽者設為「公開」，即可獲得抽獎資格，廿二日前將抽出廿名得獎者，並公布於花博官網及花博臉書中。