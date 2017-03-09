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〈中部〉台中花博花現GNP 林佳龍東京宣傳

2017-03-09

〔記者張菁雅／台中報導〕市長林佳龍八日在日本東京為二○一八台中世界花博進行首場海外宣傳，介紹花博的「花現GNP」核心價值，盼藉此增加百萬人次日本旅客訪台；另至東映株式會社東京攝影所汲取先進技術與經驗，以提升台中影視產業動能。

林佳龍說，台中花博的主題「花現GNP」，GNP分別是Green（綠色）、Nature（自然）及People（人文），此主題與一九七○年代日本「綠色國民所得（Green GNP）」議題有關，強調經濟發展也要兼顧環境保護與人類生活的提升。

林佳龍表示，邀請福井昌平擔任花博總顧問，就是結合日本世博經驗，要將冰冷的GNP轉化成為溫暖的GNP，要讓台中花博獨一無二，藉此再增加一百萬日本旅客人次；福井也說，這次的展示、規劃或技術都是世界頂級。

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