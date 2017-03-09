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〈中部〉屯區捷運 市府規劃大平霧系統

2017-03-09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府交通局提出今年度追加預算，編列一千萬元規劃屯區捷運路線，由文心南路捷運綠線大慶站往南到大里、霧峰、太平，再轉至北屯接回綠線，稱為「大平霧系統」，預定今年底完成可行性評估後，送交通部審查。

交通局長王義川表示，大里、霧峰、太平地區的人口快速成長，交通需求增加，因此除「雙港輕軌」延伸至大里、霧峰的計畫外，市府也在今年追加預算辦理「台中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究」，提出另一條「大平霧系統」，從文心南路大慶站往南到大里、霧峰、太平再轉至北屯，將與捷運綠線形成環狀路網。

另外，王義川指出，連結海線沙鹿至台中火車站的捷運藍線計畫，去年底已獲得交通部複審通過；雙港輕軌從台中港、台中國際機場進入水湳經貿園區，並與捷運綠線銜接，進入干城轉運中心後也將進入大里、霧峰地區，預定今年完成可行性研究報請交通部審核；捷運綠線延伸至彰化的可行性研究，也在去年底函報交通部審查。

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  • 捷運綠線明年底試營運，市府再推屯區捷運，大平霧系統將與捷運綠線形成環狀路網。（記者張菁雅攝）

    捷運綠線明年底試營運，市府再推屯區捷運，大平霧系統將與捷運綠線形成環狀路網。（記者張菁雅攝）

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