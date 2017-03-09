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〈中部〉地下道封路填平 周邊交通恐陷黑暗期

2017-03-09

首處天祥街延至下週封路 工期4個月

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中鐵路高架化後，將填平廿四個地下道縫合工程，第一處為天祥街地下道訂於明天封路施工填平，但新闢替代道路遇雨未完成，將延遲至下週封路，第二處東山路將於下月十五日封路施工八個月，讓附近太原地下道和松竹路塞車更嚴重，該路段將進入交通黑暗期。

天祥街鐵路地下道連接鐵道兩側東光路和南京東路，經鐵路改建工程局評估附近交通後，列為第一處填平道路，先在一旁新闢天祥街八百廿二巷道路，做為替代道路，但遇雨新道路不乾、未能鋪柏油，工程延宕約一週，建設局指地下道工程將延至下週才能施工，目前不會封閉地下道，原定工期四個月，但會盡量趕在五月底完成。

東山路將施工8個月 太原路衝擊大

但讓地方最害怕的是東山路地下道填平工程，封路長達八個月，東山路地下道為大坑郊區來往市區的主要通道，交通流量非常大，上下班時間和假日必塞車，一塞就是回堵三、四百公尺，一旦封閉將造成文心、北屯、松竹路等鄰近道路嚴重塞車，尤其車流大多湧入一公里外的太原路地下道，影響北屯區甚鉅。

建設局主秘陳全成表示，東山路工程長是因將新埋設大型雨水下水道，填平到一半等雨水下水道埋設完成，再繼續填平，不同於一般自來水、電信管線等可併進工程，即使再怎麼趕工，仍需約七、八個月時間。

住戶、商家剉咧等 鐵改局籲共體時艱

市府與鐵路改建工程局規劃將車輛分流向太原地下道與松竹路，做為替代道路，並進行改道措施，但這些替代道路原本就會塞車，分流車輛將導致塞車更嚴重，當地三和里長吳美蓁說，封路日期確定，不但住戶剉咧等，店家也怨聲載道，而且大半的北屯區交通都受嚴重影響，建議也將附近的旱溪東西路納入替代道路計畫分散車流，減少交通衝擊，希望施工前能多聽取地方意見。

鐵改局第五工程段長鄭振榮說，鐵路高架化後要進行都市縫合工程，地下道填平要封路會影響交通，鐵改局封路前除了做交通改善措施，也會持續新增替代道路，希望民眾共體時艱，度過交通陣痛期。

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  • 天祥街鐵路地下道將封路填平。（記者蔡淑媛攝）

    天祥街鐵路地下道將封路填平。（記者蔡淑媛攝）

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