〈中部〉北梅新社區平價宅 年底前讓售

2017-03-09

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕南投縣埔里鎮北梅新社區平價住宅讓售案，昨由縣長林明溱主持說明會，房價約從一一五萬到二一四萬元不等，繳納的租金還能抵扣房款，林明溱允諾年底前完成房屋讓售手續及移轉登記。

縣府允諾打七折價格讓售北梅平價住宅給承租戶，但一直沒有下文，縣長林明溱昨表示，縣府已找到法源與計價方式，目前也已修改完成南投縣縣有財產管理自治條例，將平價住宅以專案讓售方式，賣給目前具資格的的承租戶。

縣府建設處指出，北梅社區是九二一震災後興建的平價住宅，採先租後售的方式承租給災民及有資格者，但因九二一震災重建暫行條例已廢止，所以縣府特別修改南投縣縣有財產管理自治條例，以專案讓售方式，賣給具資格的平價住宅承租戶，將分三年三期來執行讓售計畫。

房地售價計算方式，是以讓售當時的房屋殘餘價值，加計當期土地公告現值總值計價，若讓售對象是安置承租戶且租賃關係存續中，已繳租金可以全額抵充售價款，但除了依法繼承者外，在購屋後五年內不可進行移轉買賣或贈予交換。