〈中部〉彰市中華路停車收費 最慢4月1日起

2017-03-09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這不是愚人節！彰化市路邊停車收費將再增加「中華路」，最慢四月一日上路！

彰化市公所表示，彰化市路邊停車收費今年元月上路，民眾反應良好，市區的中華路原本就已經完成停車格的編號作業，約有四十多個停車格，但因為中華路納入省道範圍，路權為公路總局所有，必須取得路權單位同意，目前已在縣府進行備查。

市公所也強調，中華路為彰化市市區的重要道路，銜接金馬路與台一線，預計最慢四月一日起開始收費，作業流程加快的話，也會提早到三月下旬就上路。