〈中部〉彰市長選戰提前打 電話民調4人
張東正、林世賢、賴岸璋 表態爭提名
〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市長選舉明年底才登場，但已有不少民眾這幾天來都接到民調電話，直接點名四位人選，分別是縣議員張東正、林世賢、賴岸璋，以及前立委陳杰，還會詢問對於這四人的印象。而這四名被點名的戰將中，只有陳杰語帶保留說，很多民眾認為不該缺席，只是目前沒有具體規劃；其它三人都表態，將會全力支持所屬政黨的黨內提名！
由於陳杰、張東正都是國民黨員，賴岸璋與林世賢是民進黨員，民調電話接著就會詢問說「如果陳杰與張東正選彰化市長，支持誰？」、「如果林世賢、賴岸璋選彰化市長，支持誰？」最後再就民眾各自選出的藍綠人選再PK。
陳杰語帶保留 稱目前還沒有具體規畫
陳杰表示，他長期關心地方，聆聽民意，也會把民意反應給妻子，也就是縣議員陳蔣秀美，希望能幫人民過更好的生活，很多民眾都鼓勵他繼續從政，希望他不要缺席下次選舉，對於民意相挺他非常感謝，只是目前沒有具體規畫。
而張東正則是表態要參選彰化市長，並積極爭取國民黨的黨內提名，因為有很多鄉親支持，身為彰化子弟，他認為「彰化不能再落後下去了」，只要爭取到國民黨提名參選彰化市長，現任彰化市民代表的妻子就不會再參選市代，不會形成老婆在代會表質詢老公的情況。
賴岸璋則強調，他全力爭取民進黨的黨內提名，他勤走基層，做事圓融，希望彰化有更美好的未來，他認為參選者都應各自努力，他尊重每個有意願投入選戰的人，他與團隊都會一步一腳印來爭取支持。
林世賢指出，他對於彰化市的發展有願景，就是台化轉型、再造八卦山觀光榮景、市區發展輕軌電車，他認為彰化市不能再原地踏步，所以全力爭取民進黨的黨內初選，希望能夠代表民進黨參選彰化市長。
看更多！請加入自由時報粉絲團
張東正、林世賢、賴岸璋 表態爭提名彰化市長選舉明年底才登場，但已有不少民眾這幾天來都接到民調電話，直接點名四位人選，分別是縣議員張東正、林世…
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- 「啊～」隔壁房傳來震撼慘叫... 鄰居：好怕她斷氣
- 相差16歲 連恩尼遜秘戀娜歐蜜華茲
- 馬在華府智庫演說》民進黨駐美處：馬將一中原則和一中政策混為一談
- 尋求兩岸新共識 陳唐山：雙方可坐下來談
- 證券行情表、證券表格
- 查緝私娼 警反遭疑似三七仔毆傷
- CIA駭術曝光 再重創科技業、情報界互信
- 大戶回來了 近3月估增千億銀彈
- 金韓松現身報平安 「千里馬民防」感謝4國協助
- 白天氣溫回升 鋒面生成北部、東北部有雨
- 前國手棄球當房仲 年收200萬當包租公
- 瓜地馬拉受虐兒庇護所失火 至少18死
- 全英羽球公開賽》戴資穎、周天成 直落二闖頭關
- 社論》從「人力需求增加三萬人」談起
- 金正男之子影片露臉 「我爸被殺了」
- 女卡公車輪下 醫師路過相助仍不治
- 防樂陞案重演 學者籲公司法修全套
- 美墨貿易戰開打？墨暫停蔗糖銷美
- 維基解密爆料》CIA扮駭客 三星電視變竊聽器
- 美大學一度傳有男子持槍闖入 疑似虛驚
- 經典賽》以色列翻版？ 義大利宰小熊
- 美對與北韓談判表懷疑 指金正恩不理性
- 浪琴最佳情人 彭于晏放電─白色情人節全新廣告 錶現幸福時刻
- NBA》魏少轟生涯新高 救不了雷霆
- 試院開始審年改案 警大陣仗維安
- 民眾放生政府收容?!林岱樺道歉滅火／「野保法」修法協商惹眾怒 2萬人連署抗議
- 掃黃不敵皮條客 2警慘遭圍毆成傷
- （美圖多+影音）超勾人！三上悠亞白襯衫秀美腿 變身「完美女友」
- 和欣客運台中到台南 15日起漲70元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Women’s League warns over ‘justice’
- ELIE SAAB紅毯淡香 光采奪人
- 《自由廣場》請讓病人自由選擇三個月或每個月領藥
- 延長違規記點時間 交部擬修法
- 天降神兵打擊詐騙 騙子嚇到全趴
- 退隱也有事！上原亞衣整型前照片再流出
- 中職》道恩斯首局丟4分 猿被韓虎咬
- 單一且自住房屋稅 北市擬補助降至1％
- 愛滋賊失風 狠咬屋主一口
- 亞矽物聯網大聯盟 21提案組國家隊
標題：〈中部〉彰市長選戰提前打 電話民調4人
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email