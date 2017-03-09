〈中部〉球隊移訓猛操 嘉縣棒球場草皮枯黃

2017-03-09

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕斥資三千餘萬元整修的嘉義縣立棒球場，設施通過經典賽台灣代表隊、來台移訓的韓國學生棒球隊「驗收」誇讚，但本壘板後方草皮枯死一大片，球迷看了很不捨，建議不宜用來做為訓練場地；縣府教育處體健科科長黃宏鼎回應，會檢討球場未來使用方向，以舉辦比賽為主，如果要外借當訓練基地，也會明確規範時間，避免再有類似情況。

縣府︰未來以舉辦比賽為主

嘉義地區因冬、春季少雨，氣候相對於北國溫和，縣立棒球場成了韓國各級棒球隊來台冬、春訓的最愛之一，之前因年久失修，曾發生韓國職棒二軍球員撞牆受傷的事件，曝露出球場不堪使用窘況。

縣府亡羊補牢，爭取經費進行大改造，包括防護、排水、草皮等設施都徹底更新，這次經典賽前，台灣代表隊來嘉縣集訓時，就對設施相當滿意。

不過，一名黃姓球迷觀察，修復後的縣立棒球場，內外野草皮綠草如茵，但這兩個月疑因有韓國學生棒球隊來此冬、春訓而使用過度，本壘板後方草皮枯死一大片，和紅土及外野翠綠草皮顯得很不搭。

黃姓球迷表示，球隊移訓的訓練時間過長，尤其是打擊練習時，幾十個人在本壘後方草皮揮擊，草皮不堪蹂躪，才會大量枯死，建議棒球場應以比賽為主，落實球場分級制度，訓練則到簡易球場，才不會破壞比賽場地。

黃宏鼎說，這次出借場地是想提高球場使用率，過程發現有使用過度損及球場草皮的現象，當時已要求球隊減少練球時間，草皮損壞部分，借用單位已經雇工進行復育，預計再半個月就可以恢復翠綠模樣，至於場租一天二千五百元遭質疑過低一事，因縣立棒球場並非在熱鬧的市區，為了提高使用率，租金無法訂得太高。