〈中部〉阿里山花季 山櫻花系打頭陣
2017-03-09
〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣「阿里山花季」明天登場，林務局嘉義林管處明早十點在沼平公園舉辦開幕活動，花季指標「櫻王」染井吉野櫻仍含苞待放，預計三月底盛開，園區山櫻花系則全數滿開，花景壯觀豔麗。
「櫻王」預計月底盛開
林管處技士蕭明學表示，近期不少「櫻花控」爭睹阿里山工作站、沼平公園、祝山車站一帶，滿開的河津櫻、緋寒櫻等山櫻花系，工作站前有「小櫻王」稱號的唐實櫻開滿六成；「櫻王」染井吉野櫻疑因近日天氣乍暖還寒，竟開二朵「肖（瘋）花」，過幾天將凋謝，預估三月底能欣賞全株綻放的丰姿。
開幕活動 太鼓表演開場
林管處育樂課長黃秀緞說，明天開幕活動以太鼓表演開場，展現百花齊綻氣勢，並安排連續一小時文學吟唱、台灣竹樂團歌謠彈奏等演出；三月十七、二十四、三十一日的上午十至十二點，於園區內櫻王平台、香林服務區有「櫻與音的對話」戶外音樂欣賞會。
往年此時已開鑼的「瑞里紫藤花季」，今年疑因暖冬而延後開花，民宿業者林琮偉說，瑞里綠色隧道休息站約綻放二十朵，花況約一成，連同縣道一六六線七十九公里民宿區種植的上百株紫藤花，預估三月底滿開，屆時搭配竹林、步道等，是嘉義山區最獨特的紫色風景。
花季例假日實施交管
林管處與台鐵三月起推出鐵公路聯票，鼓勵民眾搭乘公共運輸工具上山賞花；轄區警方於花季例假日，在阿里山公路中埔段至觸口段實施交管，規劃下山車潮於阿里山公路二十八‧五公里，右轉嘉一二六之一線，銜接台三線番路段，再由竹崎端上國道三號交流道，疏導車流。
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