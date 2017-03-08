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〈南部〉回首二二八 看波濤中的成大

2017-03-08

〔記者劉婉君／台南報導〕二二八事件、白色恐怖、解嚴初期的學運，部分成功大學師生也被牽連其中，今年適逢二二八事件七十週年、解嚴卅年，成功大學圖書館即日起至三月底，舉辦「波濤中的成大」主題圖書及校史檔案展，透過檔案文物複本、紀錄片等，訴說那個年代的歷史故事。

開幕儀式在蕭泰然作品「一九四七序曲」的樂音中展開，展出逾卅件成大師生與二二八、白色恐怖相關的檔案文複本，包括當時學生在返校途中遭扣留而寫的求救信、校方意圖營救的公文、以及部分老照片，還有兩百餘本與二二八、白色恐怖、轉型正義有關的館藏書籍等，成大圖書館第一任館長林茂生的銅像，也首度離開館史室展出。今晚還將戶外播放林正盛導演、以二二八為主題的「天馬茶房」。

成大圖書館長王健文表示，在二二八中受難的台大文學院長林茂生，曾任教成大前身台南高等工業學校，同時兼任圖書館館長十一年，一九九四年他的數名學生捐贈銅像紀念老師，銅像一直保存在館史室，此次配合展出，希望更多年輕一輩認識林茂生及其故事。林茂生的女兒林詠梅及媳婦、兒孫等四人，昨天也參加開幕儀式，緬懷先人，政治系學生楊婷霓並朗讀林詠梅的詩作「一片e樹林」。

林詠梅說，父親因身為知識份子而被抓，當時年僅十歲的她正好不在家，事後得知當天有六名穿著中山裝的人到家中，以「台大校長請你去講話」為由，將父親帶走。多年來，很多歷史系教授為了呈現台灣歷史真相所做的努力，令人感動，找尋歷史真相、知道台灣到底發生什麼事是很重要的，如果歷史空白，民族就沒有性格，沒有過去，也不會有將來。

成大副校長陳東陽也表示，歷史是一面鏡子，大家都在學習，要記住歷史，不再有悲劇。

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  • 成大圖書館展出「波濤中的成大：二二八七十週年、解嚴三十週年主題圖書及校史檔案展」，曾在成大任教的台大文學院長林茂生的女兒林詠梅（中）等人也前往參觀。（記者劉婉君攝）

    成大圖書館展出「波濤中的成大：二二八七十週年、解嚴三十週年主題圖書及校史檔案展」，曾在成大任教的台大文學院長林茂生的女兒林詠梅（中）等人也前往參觀。（記者劉婉君攝）

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