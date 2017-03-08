〈南部〉關廟南雄橋引道墊高七十公分 居民憂不夠

2017-03-08

建議配合河川整治 否則看不到效果

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕台十九甲線關廟段南雄橋北端的引道，因地勢低窪，颱風豪雨時最容易淹水，導致交通中斷，公路總局第五區養護工程處目前正進行改善，計畫墊高約七十公分；但附近居民認為還不夠，且要配合河川的整治，否則一樣氾濫成災，恐看不到效果。

工務段：淹水最高40公分 會有改善

五區處新化工務段長吳萬龍強調，路面增高的設計規格，是參酌莫拉克到梅姬等歷次颱風豪雨期間，現場的災情所規劃，其實最嚴重時，淹水在四十公分左右，因此完成後應該會有所改善。

南雄橋顧名思義，就是連接台南與高雄，橫跨二仁溪，從關廟區的龜洞里直通阿蓮，為兩都之間重要的交通幹道。

關廟區長王素珠表示，北端引道是現場最低窪的地方，豪雨時必淹，常被迫封路，影響交通，五區處斥資約四百零五萬元進行改善，要趕在汛期前完工，協助防災。

已聯繫水利署第六河川局儘速整治

附近居民說，當地是龜洞里的「刣牛窩」部落，一旁有台十九甲線舊路段，確實比較低窪，因極端氣候效應，隨時可能降下暴雨，規劃的改善高度恐不足，值得相關單位正視。

吳萬龍指出，在二仁溪部分，已聯繫水利署第六河川局儘速整治，讓南雄橋引道的路面墊高改善可以更有效果。