〈南部〉繁星83人上榜 新化高中表現亮眼
〔記者吳俊鋒、王俊忠、劉婉君、王涵平／台南報導〕大學繁星推薦放榜，多所公私立高中傳佳績，甚至有學測高分的學生放棄醫學系等分數較高校系，選擇符合自己興趣的校系，多才多藝、適性發展的方向，獲得師長肯定。
39人上國立 楊竣硯上台大
國立新化、新豐等高中整體表現都不錯，兩校共一百二十三人錄取，且半數是國立的，來自單親家庭的楊竣硯勤奮不懈，拚上了台大，新住民之子黃柏勳也考上清大。
新化高中繁星錄取的學生有八十三位，三十九人上了國立大學，將近半數，包含台、清、交、成、政、中山、中央、中興、中正、台師大等頂尖名校，整體表現與去年相差不多，但報名上榜率達六成，質量均優。
新化高中的楊竣硯，學測成績六十七級分，全校最高，本來有機會上電機系，但他比較喜歡化學，就依照自己的興趣選填志願；至於未來的生涯規劃，「等大學後再去想」。他都依照安排的授課進度來學習，沒有刻意強調什麼科目。
新豐高中40人 錄取近七成
而新豐高中繁星推薦五十九位學生，四十人錄取，比例高達近七成，也有半數是國立大學，表現優異。新豐高中的黃柏勳是新住民之子，不受家庭環境影響，積極進取，學測獲得高分，一如自己的志願，錄取了清華大學教育心理與諮商系。
善化高中創紀錄 77人上榜
國立善化高中一百零八人申請，共有七十七人上榜，上榜率達百分之七十一，成績創歷年新高，新住民之子方天志錄取成大經濟系。國立台南大學附中六十三人報名，有四十二人上榜，錄取率約六成七，錄取人數及考上國立大學的人數都創下歷年新高。
長榮中學60人 南光高中61人
私立德光中學有四位學生通過大學醫學系第一階段審查；另有二十四位學生錄取國立大學。長榮中學今年更上層樓，比去年更為優異，共有六十位學生通過錄取，其中二十五人錄取台、清、交、成、政等頂尖國立大學。私立港明高中繁星上榜廿八人，其中六人醫學系。
私立南光高中繁星六十一人上榜，醫學系通過三人，個個多才多藝，九成以上學生在南光接受六年一貫教育。呂俊璋國立陽明大學醫學系通過、謝易軒台北醫學大學醫學系通過、翁子凱中山醫學大學醫學系通過，三人在校參加社團、成績優異，個性樂觀開朗。另錄取交通大學資訊工程學系的陳政彥，學測七十一級分本可填醫學系，但因對軟體有濃厚興趣，因而選擇喜愛的校系。
興國高中59人 醫學系5位通過
私立興國高中五十九位上榜，創參加繁星推薦以來最佳成績。醫學系通過有五位，其中陳郁錡、蔡韶恩、黃立娜皆文武雙全，參加校外比賽頻獲獎。
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