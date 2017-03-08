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〈南部〉首創「輪椅歌劇院」 18日捷運美麗島站登場

2017-03-08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣鬼才大提琴家張正傑連續三年在高雄，替輪椅族舉辦音樂會，鼓勵他們走出戶外聆聽美妙的音符；今年張正傑推出全球首創的「輪椅歌劇院」，把華麗的歌劇搬到捷運站演出，更限定只有輪椅族才能參加，要讓他們感受到歌劇帶來的瘋狂與震撼。

張正傑說，歌劇是西洋古典音樂中最精彩、豐富的表演，在國外觀賞一場歌劇，至少要價萬元台幣，這次「輪椅歌劇院」獲中鋼集團贊助，也獲高捷等單位力挺，十八日下午三點在高捷美麗島站登場，預計可供三百位輪椅族及親友到場觀賞，且全程免費。

由於歌劇演出需要交響樂團、龐大的演員及後場工作人員，受限於捷運站場地，張正傑把交響樂團精簡為大提琴及弦樂四重奏，再邀請國際知名男高音王典、女高音蔣啟真帶來《卡門》、《費加洛婚禮》、《魔笛》等多首膾炙人口的經典歌劇曲目。

張正傑指出，這次音樂會集結多部世界知名歌劇的精華曲目，耳熟能詳的樂符，加上他幽默的介紹，相信就算是門外漢也不會感到枯燥；雖然音樂會只開放輪椅族參加，但因演出場地在捷運站的開放空間，過去幾年舉辦時，也有粉絲及旅客會駐足欣賞，一起參加溫馨的音樂盛典。

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  • 全球首創的「輪椅歌劇院」，把華麗的歌劇搬到捷運站演出。（記者黃佳琳攝）

    全球首創的「輪椅歌劇院」，把華麗的歌劇搬到捷運站演出。（記者黃佳琳攝）

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