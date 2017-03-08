〈南部〉長照徵才 73業者釋出500職缺

2017-03-08

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄老年人口比率已突破十二％，需要長期照顧服務者近八萬五千人，亟須相關人力投入；為加速就業媒合，高市府本月將舉辦三場長照徵才活動，七十三家業者釋出約五百個職缺。

這三場徵才活動分別為十一日（週六）上午十點至下午兩點，在鳳山區福誠高中一樓活動中心；十八日（週六）上午十點至下午兩點，在市府鳳山行政中心大禮堂；十九日（週日）下午三點至五點在那瑪夏大光教會。

市府說，特別在那瑪夏區舉辦一場，是因偏鄉服務資源短缺、人力不足，希望鼓勵當地原住民投入，也能就近工作。

參與徵才的行業包含老人養護中心、護理之家、居家服務、日間照顧中心等，以照顧服務員及護理人員的需求最多，其他為社工、生活輔導員、廚師、清潔人員及活動企劃。