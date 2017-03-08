〈南部〉紓解工業區壅塞 林園兩路「通樂」

2017-03-08

仁愛路尾端西側開闢

〔記者葛祐豪／高雄報導〕配合中油石化事業部補助計畫，新工處近期完成林園仁愛路尾端西側巷道開闢工程、王公路二一六巷二十七弄打通工程，另外仁愛路拓寬工程、溪州橋改建工程，也將於本月起陸續動工，將能有效紓解石化工業區北側的交通壅塞問題。

林園石油化學工業區從民國六十二年闢建以來，成為全國石化工業重鎮，但區內排水及交通系統，多年來無法有效串連。

高市府為解決林園地區排水及交通問題，近期規劃設計十二件道路橋樑工程，及新闢三處公園，總工程經費高達近十六億元，中油為回饋林園地區，對工程經費也大力補助。

新工處指出，剛完工的仁愛路尾端西側開闢工程，從仁愛路往西至王公路，長三十公尺、寬四公尺，目前已通車，可連接仁愛路及王公路，來往車輛更便利。

王公路216巷27弄也打通

此外，林園王公路二一六巷二十七弄打通工程也已完工，長約六十一公尺、寬十公尺，可連接王公一路，巷弄間的排水系統也可連結到王公一路匯流。

新工處指出，接下來將進行仁愛路拓寬工程、溪州橋改建工程，本月起陸續動工，除了可以改善當地排水問題，也能有效紓解石化工業區北側的交通壅塞問題。