〈南部〉駁二共創基地開張 打造台灣「文創矽谷」
1200坪 提供60組團隊進駐
〔記者黃佳琳／高雄報導〕「駁二共創基地」本月起正式對外營運，一千兩百坪的空間，提供給六十組各類文創團隊進駐，高雄市文化局長尹立表示，過去這類的文創基地失敗主因，多為進駐團隊同質性太高，但駁二共創基地以異業交流與產業上下游整合為主，期打造成台灣文創矽谷，推動高雄產業轉型。
還有整排面海個人座位區
令人驚艷的是，串連兩個樓層的溜滑梯與鋼管，及大片落地窗外的港區風景，加上挑高空間兩層樓高的整面書牆，為剛起步的新創團隊，匯聚產業能量。
尹立指出，因應跨界、跨領域的時代變遷，「駁二共創基地」以創意的方式，思考共創基地的空間規劃，讓工作成為一件有趣的事情，讓溝通帶來更多靈感，期待透過異業結盟，擴散創意的價值，並擴大產業規模，推動高雄城市產業的轉型。
溜滑梯爬鋼管 空間玩創意
兩層共一千兩百坪的駁二共創基地，除了每間大小不等的辦公室，可提供六十組團隊進駐，還有一整排面海個人座位區，可以月租、年租或日租。
由於舊大樓的挑高有限，文化局將天花板拆除，並將三、四樓部分公共空間打通，做為跨樓層的國際級設計藝術專業書牆，而在往來三、四樓間，不僅可以爬樓梯，還可以溜滑梯、爬鋼管，充分展現創意無限的思維。
首波進駐「共創基地」的十六組團隊，包括二○一四年獲ADA新銳建築獎的「一起設計」團隊、創立香水品牌LFP香料香水實驗室，進行客製化香水服務的「odor funder」、在上海具有相當知名度的「依璨禮服設計」，以及桌遊工作室「滾動綠葉工作室」等。
駁二指出，「共創基地」更設置「共議空間」、「共學教室」與「共享食堂」三個機能性場域，期望未來所支持的不僅是文創人才，更為所有在高雄創業的新創團隊提供實際運作的協助。
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