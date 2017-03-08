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〈南部〉初鹿枇杷3月盛產 20年來首次

2017-03-08

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣去年連遭颱風、豪雨重創，許多作物都減產，台東地區農會初鹿枇杷昨天展開共同運銷，初鹿枇杷產銷班長楊招信指出，以往最慢二月底就會開始運銷，今年枇杷產期至少延了半個多月，是廿年來首度在三月才進入盛產期，果粒也較小、不過品質均佳。

台東地區枇杷是全台灣產期最早的區域，農友吳暖說，去年七月尼伯特颱風強風，再加上九、十月連續颱風與豪雨，影響枇杷正常的發芽分化，整個產期都往後延，以往二月枇杷就很多，現在到三月初了，才開始進入產期，且大概十天後才會量產。

楊招信說，去年天災影響，約一半枇杷果樹受影響，部分重新補植、部分樹勢較弱，今年產量約只剩三分之一，果粒也較小，不過甜度可達十五、十六度以上，果香也很濃郁，品質很不錯。

他指出，目前行口拍賣價十五粒一斤可賣到一百八十元，而台東縣目前有長崎早生種、茂木兩個枇杷品種，產期約至四月中。

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