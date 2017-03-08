〈南部〉立志服務部落 羅和憲讀藥學

2017-03-08

〔記者羅欣貞、葉永騫、邱芷柔／屏東報導〕一○六年大學繁星推薦昨天放榜，屏東高中共有六十二人上榜，四十二人錄取國立大學；屏東女中五十七人上榜，國立大學三十一人。

屏東高中今年大學學測七十級分以上達十二人，七十四級分的林紘晟錄取台大生物產業傳播暨發展學系，七十二級分的王駿鈜錄取台大工商管理系；七十一級分王祥瑀通過陽明大學醫學系第一階段篩選。

屏東高中羅和憲來自牡丹鄉排灣族，父親是泥水師傅，母親是看護，雖然他國小就搬到鹽埔鄉念書，但對部落醫藥資源缺乏感觸很深，他回憶，奶奶有次腎結石發作，到恆春急診車程來回超過一個半小時，也曾經有長輩因來不及送醫而病逝。

羅和憲在屏中念數理資優班，今年學測六十七級分，繁星報名時，選擇有興趣的藥學系，錄取台北醫大，他說，父母非常開心，未來一定要回到故鄉。

屏東女中今年三人七十級分以上，其中兩人未報名繁星，另一人通過北醫醫學系第一階段篩選；錄取台大法律學系的涂晏慈、台大生命科學系的陳云芷，都對相關科系很有興趣。

屏東女中趙淑英此次未參加繁星推薦，因為她在學測前已經透過希望入學錄取台大心理系，她的母親來自中國，和父親都是工廠作業員，但父親在她高二時罹癌，目前無法工作，父親化療時，她常要請假到醫院幫忙照顧。她說未來要當臨床心理師，幫別人解決心理問題，回饋社會。

國立屏北高中錄取六十五人，二十六人上國立大學，七十一級分的蔡祐欣錄取台大藥學系；縣立東港高中四十九人錄取，創下歷史新高，七十三級分的吳昇穆錄取台大牙醫系；縣立大同高中四十八人錄取繁星，其中二十人上國立大學，施東宏錄取台大物理治療學系。

私立陸興中學四十二人錄取，其中十九人國立大學，李紹慈錄取台大法律系；私立屏榮高中三十九人上榜，國立大學十一人。

潮州高中今年繁星成績亮眼，除了謝承序，還有從小由阿嬤帶大的郭家豪，雖然來自隔代教養家庭，仍以六十六級分錄取台大法律系；同樣以行醫為目標的蔡勝州，也通過慈濟大學醫學系第一階段篩選。