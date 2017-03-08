| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外資圈美女總座疑內線交易 500萬交保 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉立志服務部落 羅和憲讀藥學

2017-03-08

〔記者羅欣貞、葉永騫、邱芷柔／屏東報導〕一○六年大學繁星推薦昨天放榜，屏東高中共有六十二人上榜，四十二人錄取國立大學；屏東女中五十七人上榜，國立大學三十一人。

屏東高中今年大學學測七十級分以上達十二人，七十四級分的林紘晟錄取台大生物產業傳播暨發展學系，七十二級分的王駿鈜錄取台大工商管理系；七十一級分王祥瑀通過陽明大學醫學系第一階段篩選。

屏東高中羅和憲來自牡丹鄉排灣族，父親是泥水師傅，母親是看護，雖然他國小就搬到鹽埔鄉念書，但對部落醫藥資源缺乏感觸很深，他回憶，奶奶有次腎結石發作，到恆春急診車程來回超過一個半小時，也曾經有長輩因來不及送醫而病逝。

羅和憲在屏中念數理資優班，今年學測六十七級分，繁星報名時，選擇有興趣的藥學系，錄取台北醫大，他說，父母非常開心，未來一定要回到故鄉。

屏東女中今年三人七十級分以上，其中兩人未報名繁星，另一人通過北醫醫學系第一階段篩選；錄取台大法律學系的涂晏慈、台大生命科學系的陳云芷，都對相關科系很有興趣。

屏東女中趙淑英此次未參加繁星推薦，因為她在學測前已經透過希望入學錄取台大心理系，她的母親來自中國，和父親都是工廠作業員，但父親在她高二時罹癌，目前無法工作，父親化療時，她常要請假到醫院幫忙照顧。她說未來要當臨床心理師，幫別人解決心理問題，回饋社會。

國立屏北高中錄取六十五人，二十六人上國立大學，七十一級分的蔡祐欣錄取台大藥學系；縣立東港高中四十九人錄取，創下歷史新高，七十三級分的吳昇穆錄取台大牙醫系；縣立大同高中四十八人錄取繁星，其中二十人上國立大學，施東宏錄取台大物理治療學系。

私立陸興中學四十二人錄取，其中十九人國立大學，李紹慈錄取台大法律系；私立屏榮高中三十九人上榜，國立大學十一人。

潮州高中今年繁星成績亮眼，除了謝承序，還有從小由阿嬤帶大的郭家豪，雖然來自隔代教養家庭，仍以六十六級分錄取台大法律系；同樣以行醫為目標的蔡勝州，也通過慈濟大學醫學系第一階段篩選。

廣告
  • 屏東高中羅和憲（左）心繫部落醫療資源，校長陳長瑞以他為榮。（記者羅欣貞攝）

    屏東高中羅和憲（左）心繫部落醫療資源，校長陳長瑞以他為榮。（記者羅欣貞攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
一日農夫受歡迎 日客3年成長11％

高雄「一日農夫」夯爆，結合紅豆節等活動，經濟產值近三億元，帶動農村觀光熱潮，尤以日本客三年成長十一％最多，其次是東南亞三年成長八％，彌補中國…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：〈南部〉立志服務部落 羅和憲讀藥學


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.