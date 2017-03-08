〈南部〉禽流感嚴重 福安宮觀音重啟遶境
2017-03-08
祈福台灣安然度過疫情
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣車城福安宮內歷史悠久的觀音佛祖，兩百多年前為了瘟疫被信徒從高雄請到車城，近三十多年來不曾遶境，廟方因為這次全台禽流感疫情，重新讓觀音佛祖進行繞境祈福，祈禱台灣度過這波疫情。
昨天清晨七點，包括屏縣府民政處長鄭文華、車城鄉長張春桂及鄉代會主席林勝揚等地方人士齊聚福安宮廟前，恭迎福安宮觀音佛祖前往高雄大岡山超峰寺進香，中午隨即返回車城鄉遶境祈福，希望台灣遠離禽流感疫情。
「重新啟動遶境儀式意義非凡。」福安宮總幹事曾寶文說，百年前觀音佛祖遶境為三年一次，直到民國六十年間，恆春半島洋蔥產業興盛，每年三月間正巧是洋蔥收成季節，廟方體諒遶境需要大批居民參與，停止遶境儀式至今。
曾寶文表示，近年台灣整體運勢不佳，加上禽流感疫情嚴重發酵，廟方想起福安宮的觀音佛祖，當年就是福德正神要信徒去高雄請來鎮壓瘟疫，決定在今年重啟遶境儀式，希望觀音佛祖的法力保佑台灣度過劫難。
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