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〈南部〉自然組轉攻法律 台東5生摘繁星

2017-03-08

東女3人、東中2人轉組奏捷

〔記者黃明堂／台東報導〕大學繁星推薦入學昨天放榜，台東高中及台東女中的自然組學生轉攻社會組熱門校系奏捷，兩校五人攻上法律系，東中數理班柯禹江則上政大日文，都是興趣決定轉組。

東中有五十四位學生上榜，其中國立大學卅一人，台東女中包含一位通過第一階段篩選在內，共有四十四人上榜，其中錄取國立大學的有廿人，兩校共有四人錄取台大。

東女有四人上法律系，除了東吳法律黃郁萱是社會組，其他三人都來自自然組三年甲班，包括葉冠妤台大法律學系司法組、陳湘絨台大法律學系財經法學組、黃竫為中正大學財經法律學系。

台東布農族獵人王光祿因打獵引發全國矚目的法律案件，陳湘絨正好是布農族人；葉冠妤則說自己看了很多韓劇，當中有不少描述司法人員的情節，深深被打動，埋下了學法律動機，希望以後能成為很酷的檢察官。

黃竫為從小就是非分明，很有正義感，很早就立定志向要學法律，這次申請繁星，只填四個志願，都是法律相關；她希望未來能有機會，透過法律幫助需要幫助的人。

黃郁萱則因為爸爸而選擇讀法律，她說，爸爸工作很辛苦，遇過勞資糾紛，曾求助法律扶助，她覺得法律好像是保護懂得法律的人，未來，她希望變成運用法律來保護不懂法律的人。

國立中正大學財經法律學系今年繁星含外加名額共錄取十六人，台東學子就占了三位，除了東女黃竫為，還有東中謝伯偉及高玉霖，這兩位都是東中數理資優班學生。

數理資優班柯禹江 上榜日文系

在東中讀數理資優班快三年的柯禹江逆轉選了社會組的熱門校系，上榜政大日文系，英文底子不錯的他，因為參加學校教育旅行到日本，對日本產生興趣。

台東高中數理班導師陳嬿羽說，她一向鼓勵學生不要追逐熱門校系，應以興趣為第一考量，前述幾位學生都上了興趣校系。

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  • 台東女中有四人在大學繁星入學上榜法律系，左起依序為台大法律學系葉冠妤、台大法律學系陳湘絨、中正大學財經法律學系黃竫為、東吳大學法律學系黃郁萱。（記者黃明堂攝）

    台東女中有四人在大學繁星入學上榜法律系，左起依序為台大法律學系葉冠妤、台大法律學系陳湘絨、中正大學財經法律學系黃竫為、東吳大學法律學系黃郁萱。（記者黃明堂攝）

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