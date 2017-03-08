〈南部〉自然組轉攻法律 台東5生摘繁星
東女3人、東中2人轉組奏捷
〔記者黃明堂／台東報導〕大學繁星推薦入學昨天放榜，台東高中及台東女中的自然組學生轉攻社會組熱門校系奏捷，兩校五人攻上法律系，東中數理班柯禹江則上政大日文，都是興趣決定轉組。
東中有五十四位學生上榜，其中國立大學卅一人，台東女中包含一位通過第一階段篩選在內，共有四十四人上榜，其中錄取國立大學的有廿人，兩校共有四人錄取台大。
東女有四人上法律系，除了東吳法律黃郁萱是社會組，其他三人都來自自然組三年甲班，包括葉冠妤台大法律學系司法組、陳湘絨台大法律學系財經法學組、黃竫為中正大學財經法律學系。
台東布農族獵人王光祿因打獵引發全國矚目的法律案件，陳湘絨正好是布農族人；葉冠妤則說自己看了很多韓劇，當中有不少描述司法人員的情節，深深被打動，埋下了學法律動機，希望以後能成為很酷的檢察官。
黃竫為從小就是非分明，很有正義感，很早就立定志向要學法律，這次申請繁星，只填四個志願，都是法律相關；她希望未來能有機會，透過法律幫助需要幫助的人。
黃郁萱則因為爸爸而選擇讀法律，她說，爸爸工作很辛苦，遇過勞資糾紛，曾求助法律扶助，她覺得法律好像是保護懂得法律的人，未來，她希望變成運用法律來保護不懂法律的人。
國立中正大學財經法律學系今年繁星含外加名額共錄取十六人，台東學子就占了三位，除了東女黃竫為，還有東中謝伯偉及高玉霖，這兩位都是東中數理資優班學生。
數理資優班柯禹江 上榜日文系
在東中讀數理資優班快三年的柯禹江逆轉選了社會組的熱門校系，上榜政大日文系，英文底子不錯的他，因為參加學校教育旅行到日本，對日本產生興趣。
台東高中數理班導師陳嬿羽說，她一向鼓勵學生不要追逐熱門校系，應以興趣為第一考量，前述幾位學生都上了興趣校系。
看更多！請加入自由時報粉絲團
高雄「一日農夫」夯爆，結合紅豆節等活動，經濟產值近三億元，帶動農村觀光熱潮，尤以日本客三年成長十一％最多，其次是東南亞三年成長八％，彌補中國…
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 菊姐怒了！總統官邸宴重砲轟黨中央
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- 外交部：國人到友邦詐騙 恐影響邦交
- 白宮貿委會主席納瓦洛︰中國非良善友邦
- 川普新旅行禁令 法官恐難擋
- 蕓朵／囈語
- 《自由廣場》治史起造台灣國 懷念張炎憲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan places in top three in anti-corruption efforts
- 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
- 真的不是針對你！美韓將共同向中國說明薩德
- 2月蔬菜猛跌 水果、油料大漲
- 尋訪台14甲景觀公路祕境
- 清泉崗毒品案 複檢陽性增至十人
- 焦點評論》對美經貿要上緊發條了
- 女星意外捲入女模命案 毛帽女現身戳程宇謊言
- 中國新艦下餃子 台灣造艦太溫吞
- 憂失競爭力 中國製造業凍漲薪資
- 蔡明晉壓抑亢奮 解危
- 《TAIPEI TIMES 焦點》All Crestor recalled after more counterfeits found
- 林水福／《沉默》的二三事
- 第4節「豪」狂 1分鐘飆9分
- 今抗荷關鍵戰 宋家豪扛重任
- 歐版健保掰掰 美共和黨提新法案
- 24小時內大轉彎 張宏嘉辭三陽董座
- 豆花妹斷髮耍老大 有XXX的FU
- 雷納德逆轉3分彈 奉送哈登火鍋
- 國務卿遭「菲」禮 美劇暗虧杜特蒂
- 晟德布局併購 擴大營運規模
- 統一跨足娛樂圈 組團「校園甜心」
- 《自由廣場》以色列戳破台灣棒球假象
- Fed升息在望 美元指數反彈
- 巴黎時裝週 香奈兒上太空
- 壽星簡浩 帶來好彩頭
- 〈愛情塔羅占卜〉天啊 我精神出軌了嗎?
- 自由談》有錢判生無錢判死
- 漢微科併購案》外資圈第一美女 驚爆內線交易
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Helicopter carrier proposed by navy
- 彰銀案 台新金籲新政府列轉型正義案件
- 《選前批川普》美陣亡士兵父親 赴加演講遭阻撓
標題：〈南部〉自然組轉攻法律 台東5生摘繁星
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email