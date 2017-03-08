〈南部〉危機感加深 議員多盼維持現狀

2017-03-08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會第三屆議員選舉區劃分調整，一般選區擬從現行十六個選區調整為十一個選區，朝野議員看法各不同。

民進黨團總召李退之表示，議員選舉區調整話題由來已久，就他所知，多數議員希望能夠維持現狀，對偏遠地區來說，一旦被併入大選區，恐怕就沒有在地的代言人發聲，更不利地方建設發展，加深危機感。

國民黨團書記長王家貞認為，基於選舉民主化，選區調整是必然趨勢，加上來自中選會壓力，市選委會不可能不推動，希望能夠尊重各界民意，將影響降至最低；針對未來調整後，東區可能由現行六席減至五席，出身東區的王家貞表示，東區現面臨房價漲、小巨蛋落空及南鐵地下化爭議等攸關地方發展前途議題，若真的少了一名議員，令人遺憾。

無黨聯盟總召郭秀珠對選舉區調整沒有意見，她說，尊重各議員意見，對各區都有一席婦女保障名額，站在女性立場非常樂見。

中西區民進黨議員邱莉莉認為，台南縣市合併升格直轄市後，議員選舉區調整是早可預見的事，不論如何整併，議員都要擴大為民服務能量，而選區調整的趨向，也可預見未來行政區調整脈絡。

北區國民黨議員謝龍介表示，大選區有助端正選風，遏止賄選買票歪風，也讓民意多元化，讓更多新人出頭競爭。

安南區議員郭信良認為，選舉區調整有助民主化，樂觀其成。