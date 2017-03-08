〈南部〉南市第三屆議員選區劃分 18個擬併為13個
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會第三屆議員選舉區劃分調整，市選委會三月十六日將舉辦公聽會，由於各區人口數消長，加上配合中央選委會要求地方朝擴大選區方向研擬，各區有一席婦女保障名額，因此現行十八個選區（含原住民）可能整併為十三個選區，包括中西區與北區合併、安平與南區合併，全案尚待討論。
十六日辦公聽會彙整意見
原南市一般選區自七十一年調整為六個選區，原南縣自七十五年調整為十個選區，直到大台南縣市合併直轄市，卅年來一直維持十六個選區，不僅在六都中是「人口少、選區多」的畸形現象，也衍生選票「票票不等值」，甚至小選區「同額競選」、「世襲制」等，不利民主選舉發展。
據了解，選舉區調整腹案，除平地原住民與山地原住民各一席議員不變，其餘原十六個選區擬整併為十一個選區、五十五席議員；若以選舉人口數估計，人口數最多前三名的東區、永康與安南區各單獨一個選區，其他選區將檢討調整，包括中西區與北區合併、安平與南區合併、後壁與白河、鹽水、新營等溪北地區都在調動範圍內，而現行永康與新市同選區，有八席議員，若未來永康單獨一個選區，新市區與其他區調併，永康選區人口數減少則變成七席議員；此外，部份偏鄉山區人口少與地緣因素，調整機率微乎其微。
不過，議員選區調整移動牽涉現任議員競選連任與地方勢力經營，市選委會向各主要政黨、五十七位議員等進行意見調查結果，超過半數希望維持現狀，選舉區調整尚有變數。
對於議員選區調整草案，市選委會保持低調，僅表示配合中選會調整原則，朝擴大選區方向研擬，儘量做到每個選區都有婦女保障名額，落實兩性平權，以及避免各區選舉人數落差太大，同時考量都市人口變遷、 人口比例及地理淵源等因素，將於三月十六日召開公聽會，廣徵各方意見。
市選委會表示，由於選舉區劃分調整須在選前一年公告，因此舉辦公聽會彙整各界意見後，預訂於今年五、六月定案提送中央選委會，待中選會審核定案，二○一七年底公告。
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標題：〈南部〉南市第三屆議員選區劃分 18個擬併為13個
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