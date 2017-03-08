〈南部〉《焦點評論》民主進化
2017-03-08
台南市選委會日內將辦公聽會，現行十八個市議員選舉區，規劃朝整併為十三個選舉區方向推動，此舉固然會衝擊到現有的政治生態，但如果是著眼於行政現況及民主進化，應該也是「當變則變」。
台南市縣合併升格為直轄市已經六年，下屆選舉時就已屆滿八年，如果依選委會的規劃，有些選區可能因為整併，讓現有選區的參選人面臨選區變大，選票流向也出現變數。
同樣的，也有選區可能因為人口數增加而切割減少席次，或因人口數的減少而減少席次，這也會使現有選區的議員面臨未重選，就有人可能有無法連任的壓力。
在這種情況下，對現任議員來說，當然或有「多一變不如少一變」的期待，就算願意接受改變，選舉的氛圍及壓力也勢必隨之而來。
不過，選區重新劃分有其現實考慮，台南市一直還未推動的行政區重新劃分，可能也可因此拉開序幕，而過去可能有選區出現政黨提名等同「同額競選」的情況也不會再現，或是各自顧好基本選票就穩當選的情況也會出現變數。
有多少選民就應該有多少民意的展現，也讓競爭的出現來逼使民意代表更加提升自己的問政品質及服務績效，只要劃分的遊戲規則依公而行，能早實現，應該就要早點實現。（記者唐在馨）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
一日農夫受歡迎 日客3年成長11％
高雄「一日農夫」夯爆，結合紅豆節等活動，經濟產值近三億元，帶動農村觀光熱潮，尤以日本客三年成長十一％最多，其次是東南亞三年成長八％，彌補中國…
網友回應
熱門新聞
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 菊姐怒了！總統官邸宴重砲轟黨中央
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- 外交部：國人到友邦詐騙 恐影響邦交
- 白宮貿委會主席納瓦洛︰中國非良善友邦
- 川普新旅行禁令 法官恐難擋
- 蕓朵／囈語
- 《自由廣場》治史起造台灣國 懷念張炎憲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan places in top three in anti-corruption efforts
- 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
- 真的不是針對你！美韓將共同向中國說明薩德
- 2月蔬菜猛跌 水果、油料大漲
- 尋訪台14甲景觀公路祕境
- 清泉崗毒品案 複檢陽性增至十人
- 焦點評論》對美經貿要上緊發條了
- 女星意外捲入女模命案 毛帽女現身戳程宇謊言
- 中國新艦下餃子 台灣造艦太溫吞
- 憂失競爭力 中國製造業凍漲薪資
- 蔡明晉壓抑亢奮 解危
- 《TAIPEI TIMES 焦點》All Crestor recalled after more counterfeits found
- 林水福／《沉默》的二三事
- 第4節「豪」狂 1分鐘飆9分
- 今抗荷關鍵戰 宋家豪扛重任
- 歐版健保掰掰 美共和黨提新法案
- 24小時內大轉彎 張宏嘉辭三陽董座
- 豆花妹斷髮耍老大 有XXX的FU
- 雷納德逆轉3分彈 奉送哈登火鍋
- 國務卿遭「菲」禮 美劇暗虧杜特蒂
- 晟德布局併購 擴大營運規模
- 統一跨足娛樂圈 組團「校園甜心」
- 《自由廣場》以色列戳破台灣棒球假象
- Fed升息在望 美元指數反彈
- 巴黎時裝週 香奈兒上太空
- 壽星簡浩 帶來好彩頭
- 〈愛情塔羅占卜〉天啊 我精神出軌了嗎?
- 自由談》有錢判生無錢判死
- 漢微科併購案》外資圈第一美女 驚爆內線交易
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Helicopter carrier proposed by navy
- 彰銀案 台新金籲新政府列轉型正義案件
- 《選前批川普》美陣亡士兵父親 赴加演講遭阻撓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉《焦點評論》民主進化
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分