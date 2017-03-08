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〈南部〉《焦點評論》民主進化

2017-03-08

台南市選委會日內將辦公聽會，現行十八個市議員選舉區，規劃朝整併為十三個選舉區方向推動，此舉固然會衝擊到現有的政治生態，但如果是著眼於行政現況及民主進化，應該也是「當變則變」。

台南市縣合併升格為直轄市已經六年，下屆選舉時就已屆滿八年，如果依選委會的規劃，有些選區可能因為整併，讓現有選區的參選人面臨選區變大，選票流向也出現變數。

同樣的，也有選區可能因為人口數增加而切割減少席次，或因人口數的減少而減少席次，這也會使現有選區的議員面臨未重選，就有人可能有無法連任的壓力。

在這種情況下，對現任議員來說，當然或有「多一變不如少一變」的期待，就算願意接受改變，選舉的氛圍及壓力也勢必隨之而來。

不過，選區重新劃分有其現實考慮，台南市一直還未推動的行政區重新劃分，可能也可因此拉開序幕，而過去可能有選區出現政黨提名等同「同額競選」的情況也不會再現，或是各自顧好基本選票就穩當選的情況也會出現變數。

有多少選民就應該有多少民意的展現，也讓競爭的出現來逼使民意代表更加提升自己的問政品質及服務績效，只要劃分的遊戲規則依公而行，能早實現，應該就要早點實現。（記者唐在馨）

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