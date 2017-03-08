〈南部〉觀察筆記-誰之過
2017-03-08
這像是打經典賽的球隊嗎？
不只是台灣的觀眾狐疑，大聯盟官網與日本記者都不禁問號連連：這是打經典賽的國家隊？
創下國家隊經典賽失分高紀錄！看了前陣子中華職棒聯隊還贏日本經典賽國家隊，總以為對以色列算啥？真的不像笨人所想的一樣。職棒隊和台灣國家隊是不同的，其中隔閡如山若海般的又深又大。成見、心結，總在矚目的比賽裡狠狠打了台灣一大棒。
痛，難過，氣憤，開幹，都不足以淋漓盡致的形容羞愧，比國家隊選手、總教練更如喪考妣的悲哀；成軍時，明知抵制，大聯盟菁英未允諾出賽，卻任令對峙杯葛情緒蔓延越陷越深，終於，慘劇。
敗軍之將或許不足以言勇，但是，如果接下來每一戰打的像支國家隊身手，猶堪告慰，不然，怎向台灣球迷交代？
一個世代一個世代棒球粉絲，栽培台灣棒球茁壯，儘管職棒問題多多，仍不捨不棄。料不到，長於內鬥卻不擅國際賽，應了內鬥內行，外鬥外行。
悲乎！這一夜，球迷怎睡得著？（資深記者黃明裕）
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