| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外資圈美女總座疑內線交易 500萬交保 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉觀察筆記-誰之過

2017-03-08

這像是打經典賽的球隊嗎？

不只是台灣的觀眾狐疑，大聯盟官網與日本記者都不禁問號連連：這是打經典賽的國家隊？

創下國家隊經典賽失分高紀錄！看了前陣子中華職棒聯隊還贏日本經典賽國家隊，總以為對以色列算啥？真的不像笨人所想的一樣。職棒隊和台灣國家隊是不同的，其中隔閡如山若海般的又深又大。成見、心結，總在矚目的比賽裡狠狠打了台灣一大棒。

痛，難過，氣憤，開幹，都不足以淋漓盡致的形容羞愧，比國家隊選手、總教練更如喪考妣的悲哀；成軍時，明知抵制，大聯盟菁英未允諾出賽，卻任令對峙杯葛情緒蔓延越陷越深，終於，慘劇。

敗軍之將或許不足以言勇，但是，如果接下來每一戰打的像支國家隊身手，猶堪告慰，不然，怎向台灣球迷交代？

一個世代一個世代棒球粉絲，栽培台灣棒球茁壯，儘管職棒問題多多，仍不捨不棄。料不到，長於內鬥卻不擅國際賽，應了內鬥內行，外鬥外行。

悲乎！這一夜，球迷怎睡得著？（資深記者黃明裕）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
一日農夫受歡迎 日客3年成長11％

高雄「一日農夫」夯爆，結合紅豆節等活動，經濟產值近三億元，帶動農村觀光熱潮，尤以日本客三年成長十一％最多，其次是東南亞三年成長八％，彌補中國…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：〈南部〉觀察筆記-誰之過


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.