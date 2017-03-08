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〈南部〉林揆母校 左營高中繁星錄取首度破百

2017-03-08

〔記者洪定宏／高雄報導〕大學繁星推薦計畫放榜，高雄除了岡山高中獲錄取一○九名學生、高居全國第二位外，行政院長林全的母校─左營高中也首度破百，位居全國第四，多達一○四人，比去年的八十二人，暴增廿二人，成績亮眼，進步關鍵在落實「五全」策略。

進步關鍵 校長談五全策略

校長陳良傑表示，左中透過繁星計畫上大學的學生前年七十四人、去年八十二人、今年一○四人，不僅逐年成長，今年更比去年增加廿二人，並首度破百，其中錄取台大、政大及成大等國立大學的有卅五人，關鍵因素就是落實全方位分析、全時輔導、全面兼顧、全程參與、全力以赴等「五全」策略。

陳良傑指出，繁星計畫主要鼓勵國中畢業生就近入學，不要一窩蜂擠到明星高中，希望優秀學生選擇社區高中後，將來也有機會進入頂尖大學，因此除針對校排名前廿五％的學生加強輔導外，其他學生也比照辦理，協助他們進理想校系。

協助了解性向 有補救教學

陳良傑強調，全方位分析是協助學生了解自己的興趣及性向適合哪些校系；全時輔導包括補救教學、晚自修及選填志願輔導；全面兼顧則提醒學生不要自我設限；全程參與除行政及教學團隊外，家長與學生都要共同參與；最後當然就是全力以赴，考上理想校系。

左營高中是行政院長林全的母校，他去年曾回去敘舊，透露他在左中的成績不佳，高一英數靠補考才過關；高二參加校內社團，心思才逐漸成熟，所以高中是他人生的轉折點。

另外，小港與福誠高中各有八十四人、四十八人上榜，其中錄取台大、政大及成大等國立大學者，分別為卅一人、廿八人，同樣凸顯社區高中的升學實力。

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  • 左營高中是林揆（左）母校，校長陳良傑（右）分享繁星進步策略。（記者洪定宏翻攝）

    左營高中是林揆（左）母校，校長陳良傑（右）分享繁星進步策略。（記者洪定宏翻攝）

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