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〈南部〉啟用焚化廠？台東議員喬不定

2017-03-08

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣議會臨時會昨天開議，環保局提出啟用焚化廠議案，議長饒慶鈴表示，面對台東縣這個重大危機，希望共同討論想出解決方法，不過議員看法分歧，再加上縣府提案眾多，要在僅剩三天的會期中討論通過，難度很高。

環保局長謝清泉指出，大家都不希望啟用焚化廠，但台東縣垃圾已經堆了兩萬五千噸，十三座垃圾掩埋場也飽和，且縣長黃健庭在上屆議會中答應，如果縣府要啟用，必須經議會同意，因此提案。

議長饒慶鈴也說，去年尼伯特颱風後，台東垃圾量大增，高雄焚化處理台東垃圾有諸多限制，台東面臨很嚴重的垃圾危機，希望解決這個重大的民生問題，也希望經過共同討論想出良策，而不要只是意識型態的爭執。

反對焚化廠啟用的議員林參天表示，社會多元聲音應在議會討論，焚化廠多年來已造成台東財政空洞，責任應由縣府承擔，不應該由議會背書。

議員洪宗楷則說，議長已宣布參選下屆縣長，包括其他有意角逐縣長者都應該清楚表態「焚化廠到底怎麼辦」，而不是在議會利用多數暴力強行通過，可以想見的是「市區議員無人敢表態、市區以外的都同意，結果就過了」，建議退回，但在場附議人數不足。

議員江堅壽則認為應與選民充分討論，建議保留到下次臨時會再討論，不過未提臨時動議。

因縣府這次提出卅九個提案，再加上之前會期留下的七個提案，最後議會通過議員林琮翰動議，先審議較無爭議的財經處土地處分案，再審一般墊付案、自治條例草案。

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  • 焚化廠議題又掀波。（記者張存薇攝）

    焚化廠議題又掀波。（記者張存薇攝）

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