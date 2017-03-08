〈南部〉爆店家70元時薪 屏科大生酸「練身體」

2017-03-08

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國立屏東科技大學鄰近商圈店家，遭學生爆料未依勞基法規定的基本時薪給付工讀學生，有的時薪甚至只有七十元，學生在臉書上發起連署檢舉，要讓「不良店家」現形；屏東縣勞工處表示，接獲檢舉經查證屬實，將對雇主處兩萬元以上、三十萬元以下罰鍰。

今年基本薪資調整為每小時一百三十三元，臉書社團「靠北屏科大2.0」近日掀起論戰，學生紛紛爆料校園周遭店家打工薪資低，甚至發起連署抵制、檢舉，網站上貼出了近三十家的低薪店家名單，其中還不乏知名連鎖飲料店、早餐店與網路紅店。

有學生爆料，自己曾到鄰近學校的店家面試，但店家卻開出一個小時七十元的薪資，還說「之後再幫你調七十五元」，學生直酸「是來打工還是練身體？」、「想賺學生的錢，又想坑打工的學生」。學生主張「一百三十三元是地板，不是天花板！」

臉書社團上公布商家名單外，為了防止學生無限上綱爆料，社團管理員強調將持續求證、更新低薪名單與校園附近的薪資動態，「我們會持續在舊有名單上加上新的名單，到改善為止」。

部分網友為店家護航，認為「薪資在一開始就談好了，不滿意可以不要做！」，也有民眾分析，屏科大周邊商圈和師生生活密不可分，物價壓得很低，到了長假就沒生意，部分店家因成本考量而給低薪。

縣府︰歡迎檢舉 將依法開罰

屏科大表示，校內除了不定期舉辦工讀安全講座，學生如在校外遇到勞資爭議也可與教官聯繫，學校將協助提報給勞工處，落實打工學生的權益。

屏東縣勞工處說，勞檢員不定期針對學區工讀環境進行稽查，過去曾有開罰違法雇主的例子，如有遇到勞資爭議，歡迎打電話到檢舉，一旦查獲未依規定給足額薪資，將依法對雇主開罰。