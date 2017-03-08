〈台北都會〉冠脂妥偽藥 全面換貨啟動

2017-03-08

〔記者張議晨／台北報導〕偽藥風暴持續延燒，捲入偽藥事件的降血脂藥「冠脂妥」，除批號「MV503」有問題外，食藥署也證實連「MK479」都有偽藥在市面上流通。北市衛生局表示，目前未接獲北市有藥局販售「MK479」，但原廠台灣阿斯特捷利康公司已全面啟動換藥，有用「冠脂妥」的民眾均可至購入的地點進行換藥。

衛生局食藥處長王明理指出，依檢調專案小組提供資料顯示，北市販售「冠脂妥」偽藥藥局只有一家，已在上週六前往稽查，但目前就北市藥局回報情形，「冠脂妥」批號「MK479」的偽藥並未流入北市。

生產「冠脂妥」的阿斯特捷利康藥廠，昨已同意持有「冠脂妥」藥品的醫療院所及藥局可全面換貨，王明理說，未來會掌控及追蹤藥廠回收藥品數量，避免偽藥還在市面流通。

至於外傳降血脂藥物「力清之」、「維妥力」，及降血糖的「佳糖維」也有偽藥疑慮。王明理指出，經向生產藥廠台灣田邊及默沙東查證，藥廠回覆沒接過類似通知，北市藥師也未回報相關疑慮，但仍會持續聯繫，並要求藥廠提供諮詢電話供民眾及藥師查詢。