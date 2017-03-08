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〈台北都會〉錄取數前十沒北市 育成高中：天龍國效應

2017-03-08

〔記者張議晨／台北報導〕大學繁星昨天放榜，但今年錄取繁星人數最多高中前十名，卻未見北市高中在內，相較二○一五、二○一六年北市育成高中連續進榜，今年卻跌出十名之外。育成高中分析，少子化及不想因繁星而離開台北的「天龍國效應」，是造成今年北市未在錄取人數前十名內的主因。

育成高中教務主任莊婉婷指出，北市學生有「天龍國效應」，若校排未達一％較難卡到北市大學，如校內就有學生表明「繁星會到中南部，不想報名」，改拚指考或是申請入學，相較中南部學生透過繁星拚上名校，北市學生意願明顯較低。

育成高中去年有一六五人申請繁星、錄取九十四人，今年則減為一四○人、錄取九十人，雖仍為北市錄取人數最高學校，但卻跌出前十名之外。

除「天龍國效應」外，今年繁星屆數正好為十二年國教施行首屆。莊婉婷說，由於該屆高中志願選填混亂，許多資質較好的學生為求保險，反將志願填在社區高中，也是今年許多桃園、中南部學校繁星錄取人數創新高的主因。

國教行動聯盟理事長王立昇認為，首屆十二年國教，北市在比序上只看會考成績、作文來做為超額比序篩選。而外縣市則將獎懲、競賽做為比序條件，低分高就、高分低就的錯置就會較為明顯，這次繁星就可看出端倪，但影響層面多大，要等到指考分發完畢才能分析。

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