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〈台北都會〉《繁星放榜》練體育也會念書 他們前進台大

2017-03-08

〔記者張議晨、沈佩瑤／台北報導〕大學繁星昨放榜，北市南港高中楊仲國中時是體育班、出身單親家庭，今年繁星以校排第一的佳績，順利錄取台灣大學經濟學系。從小念體育班的永春高中第一屆英法實驗班學生王允忠，摘下台灣大學外文系，將來想當導遊。而景文高中曾耀弘，自小被診斷出有離亂過動症，經家人多年陪伴才矯正話多、好動症狀，今年成功錄取聯合大學文創與數位行銷系，盼透過數位行銷，幫助家中式微的製版廠。

「泳」往直前 楊仲跨領域發展

楊仲原為南港高中國中部體育班學生，主攻游泳，曾拿下北市中小學運動會五十公尺自由式銀牌，也曾在全中運獲得一百公尺自由式第六名佳績。楊仲不僅在游泳上表現亮眼，原本國中會考成績可上前三志願，但考量通勤距離，選擇直升南港高中。

升上高中後，靠著國中每天四小時游泳訓練培養的意志力，楊仲在校成績均維持在排名前百分之一，打破練體育的孩子不愛念書的「刻板印象」。

上了台大經濟系捨棄最愛的體育，楊仲說，高中時他就培養許多興趣，跟媽媽討論未來規劃，也肯定他的創造力和融會貫通能力，就選擇較有興趣的經濟系就讀，且經濟系能學習較宏觀的看法，可以跨領域發展。

轉換跑道 王允忠想當導遊

王允忠從小到大都是念體育班，高中時轉換跑道進入永春高中首屆英法實驗班，通過法語檢定A1考試。因為喜歡旅遊，允忠將來想當導遊分享經驗；他表示，考上第一志願台大外文系很高興，接下來半年除加強英語會話和閱讀能力，也會增進資訊方面的知能。

克服過動 曾耀弘錄取聯大

從小被診斷患有離亂過動症的景文高中學生曾耀弘，今年以校排十五％、五十級分成績，錄取聯合大學文創與數位行銷系。

曾耀弘說，家中經營小型製版廠，父親因長期職業傷害，成為重度聽障人士，且製版廠有淡旺季之分，一到淡季，一連數週都沒有生意，因此選擇文創與數位行銷系，要幫助家中式微的製版廠。

跨縣市求學 黃毓琁進台藝大

另外，復興高中學生黃毓琁家住宜蘭，她形容自己「誤打誤撞」到台北求學，也曾想轉學回宜蘭，在師長鼓勵下繼續堅持；進入台灣藝術大學雕塑學系後，毓琁說，之前上課碰到立體的東西很有趣，想試用不同媒材創作。

高二才轉組 趙湘湘拚進成大

同校同學趙湘湘則錄取成大護理系；高二才轉到自然組的趙湘湘說，家人不是全然贊成，但最後還是支持。因為家人生病讓她興起進護理系的念頭，以後可以照顧家人。

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  • 復興高中趙湘湘 （復興高中提供）

    復興高中趙湘湘 （復興高中提供）

  • 復興高中黃毓琁（復興高中提供）

    復興高中黃毓琁（復興高中提供）

  • 景文高中曾耀弘（左） 。（景文高中提供）

    景文高中曾耀弘（左） 。（景文高中提供）

  • 南港高中楊仲 （南港高中提供）

    南港高中楊仲 （南港高中提供）

  • 永春高中王允忠 （永春高中提供）

    永春高中王允忠 （永春高中提供）

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