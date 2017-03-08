〈台北都會〉北市嬰兒輪狀病毒疫苗接種 4╱5起補助
2017-03-08
估3萬嬰兒受惠
〔記者沈佩瑤／台北報導〕守護嬰幼兒健康，台北市政府率六都之先，於今年四月五日起補助出生滿六至卅二週的嬰兒施打輪狀病毒疫苗。只要領有北市兒童醫療補助證，可獲接種疫苗補助兩千一百元，另外低收入戶、重大傷病、罕見疾病、特殊個案的嬰兒，則全額補助疫苗費用五千七百元，預估有三萬名嬰兒受惠；細節可查詢衛生局網站：http://www.health.gov.tw。
衛生局疾病管制處處長陳少卿說明，嬰幼兒若感染輪狀病毒將水瀉、嘔吐，也可能會有頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心與肌肉痠痛等症狀，最長可持續十天，若無法適時補充流失的體液，導致脫水和電解質不平衡進而抽搐，甚至可能死亡，而接種輪狀病毒疫苗的保護效果達百分之八十，是目前減少感染最有效的方法。
台灣現階段使用的兩種疫苗均需自費，依選擇的疫苗類型，分別需施打二到三劑不等，每次施打的費用約五千元。台灣大學醫學院附設醫院小兒科主任黃立民指出，全國平均自費率僅四成，北市自費率較高約六成，目標是九成。
柯：無關選票 該做就做
市長柯文哲昨致詞時說，「小朋友沒有投票權，十年後都要選總統，也等不到他投票，完全是該怎麼做就怎麼做。」市長夫人陳佩琪以小兒科醫師身分受邀擔任代言人，宣導影片在昨天的記者會上搶先曝光。柯說，窮人翻身的機會就是教育與醫療，市府推酷課雲，只要有網路，就可以上雲端上課，目前還在研究如何讓學校教育網路化，另外就是不能因為窮而喪失醫療機會。
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