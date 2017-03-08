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〈台北都會〉新北市圖辦借書證 駐點幼兒園

2017-03-08

〔記者聶瑋齡／新北報導〕為了讓小朋友喜歡閱讀，新北市立圖書館板橋萬板親子圖書閱覽室與鄰近幼兒園合作，至幼兒園駐點，為小朋友辦「人生第一張借書證」，並結合圖書館體驗活動，讓小朋友學習自己挑選喜歡的書，借回家閱讀 。

板橋萬板親子圖書閱覽室主任許淑媛說，很多小朋友的借閱證都是家長幫忙申辦，書籍通常也是父母挑選，藉此活動讓孩子自己借書回家，和父母分享閱讀樂趣。

另外，板橋江子翠、萬板、民生與中和員山分館推出「閱讀集點換好書」活動，即日起至三月卅一日止，讀者只要至上述四分館借書，即可集點免費兌換好書。圖書館現提供到府辦證服務，各學校、幼兒園、機關團體可預約申請， 詳情可至新北市立圖書館網站查詢。

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