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〈台北都會〉水牛又搗亂 毀東園里香蕉園

2017-03-08

〔記者張安蕎／新北報導〕三峽河沿岸及樹林鹿角溪一帶，不時有水牛群出沒，除了會在河濱吃草、排泄，還會跑到岸上毀壞農作物，讓當地農民不堪其擾，四日晚間又有農民發現自家香蕉園被水牛「踩到變平地」，多年心血白費，氣得盼市府出面管控。

東園里農民王木山表示，他栽種香蕉十多年，幾乎年年都有水牛來搗亂，近日又發現自家香蕉園遭水牛侵襲，二十多棵香蕉樹全被毀壞，「現在農民不只要顧天災，還要防水牛！」

他透露，水牛大多在傍晚出沒，趁人不注意闖入農田，曾有一名來自中壢的飼主，開著載滿十多頭水牛的大貨車來河邊放養，懷疑是藉此節省飼養成本，盼政府出面管控，勿讓農民再蒙受損失。

東園里長陳兩進指出，今年一月曾發生水牛破壞事件，沒想到現在又出事，水牛行蹤不定，飼主難抓，農地損壞常找不到人賠，十分困擾。

高灘處副處長林宏政指出，已要求巡防員加強巡邏，尋找水牛及飼主，但東園里屬鹿角溪右岸，河濱多半為私有地，巡邏員無法到場管理，建議農民若發現水牛現蹤，先通報警方為遺失物，以公告招領方式尋找飼主。

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  • 樹林東園里香蕉園被水牛破壞，令農民十分痛心，懷疑是不肖飼主隨意放養水牛所致。（記者張安蕎攝）

    樹林東園里香蕉園被水牛破壞，令農民十分痛心，懷疑是不肖飼主隨意放養水牛所致。（記者張安蕎攝）

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