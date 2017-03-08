〈台北都會〉敦睦艦隊抵基隆 今明開放參觀

2017-03-08

〔記者俞肇福／基隆報導〕一○六年「敦睦遠航訓練支隊基隆港開放參觀」活動今天登場，一連開放兩天；除了往年常見的莒拳道、海軍樂儀隊演出外，磐石艦上的文宣館，也將讓民眾登船參觀；開放參觀時間為上午九點到下午三點，想參觀的民眾請攜帶身分證或可證明國民身分之具照片證件。

磐石艦文宣館也開放參觀

敦睦遠航訓練支隊昨天到達基隆港，海軍先開放「磐石軍艦文宣館」讓媒體登艦採訪，正妹士官長楊謹綺解說國艦國造、未來規劃等，口條清晰，成為媒體焦點。

楊謹綺表示，希望藉由艦艇參觀及文宣館陳列物品，讓民眾了解國家科技發展、台灣精品、工藝之美及國軍發展願景，進而達到全民國防與提升人才招募成效之目的。

敦睦艦隊今、明兩天開放參觀，今天上午十點及下午兩點並安排海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳道等精彩演出。

明天下午結束開放參觀後，將駛往台灣東部港口，於十一日、十二日在蘇澳港開放參觀，十三日、十四日在花蓮港開放參觀。