〈台北都會〉基隆4高中 102人摘星
2017-03-08
〔記者俞肇福、吳正庭／綜合報導〕大學繁星推薦放榜，基隆各高中表現不差，四所市立高中共有一○二人錄取，其中四十人錄取國立大學。私立二信高中共有卅五人錄取，廿人上國立大學。
學測基隆最高分、七十四級分的二信高中郭育銘錄取台大電機系，他說，去年學長賴煥霖透過繁星順利錄取台大電機系，就立志跟隨學長腳步，如願以償，十分開心。
黃耕偉三年前棄建中讀基中，獲得三十萬元獎學金，並節省通勤時間，錄取台大化學系。
基隆女中李伯錦錄取台大物理治療學系，安樂高中鄭婕羚錄取台大職能治療學系，中山高中李楚垚錄取清大電機系。
觀察今年繁星推薦，有不少學生選擇物理治療學系或職能治療學系，暖中老師甘紹文研判，應是嗅到政府推動長照計畫，考量就業市場緣故。
基隆高中洪瑜宏，五年前考取基中數理班，因對未來迷惘，讀了一學期休學，與父母槓上，到水餃店應徵包水餃，後來去職訓中心報名中餐培訓，規劃創業。雖如願考取丙級中餐執照，媽媽卻發生車禍，他回家照顧媽媽，重拾母子感情。昨天錄取台灣體育大學，開心地抱著校長張智惟大叫「我是大學生了」。
金門高中33學生上榜
國立金門高中三十三名學子順利摘星，其中十一人錄取國立大學，錄取率五十一．五六％。金中榜首何冠達如願錄取長庚中醫系。
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