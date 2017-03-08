〈台北都會〉新北繁星2398人上榜 總錄取率6成
林口、恆毅 人數居全國6、7名
〔記者翁聿煌、李雅雯、張安蕎／新北報導〕為縮減城鄉差距、培養更多不同面向優秀人才的大學繁星計畫昨天放榜，新北市總錄取率達六成，展現就近入學成效，其中林口高中九十九人及恆毅高中九十八人，居全國高中錄取人數第六及第七名，北大高中與光復高中首度有學生錄取台大，許多錄取同學家境不好，自我惕勵，奮發向上，錄取心中嚮往的大學，未來都將成為耀眼的星星。
北大、光復 首度有學生上台大
新北市公私立高中共四十六校，今年四一六六人報名，錄取二三九八人，九三六人錄取國立大學，比去年增加七十五人，其中錄取台大四十七人、清大卅七人、交大廿九人，創下近三年新高。
金山高中吳承隆自幼行動不便，曾獲新北市擁夢飛翔十位勇者之一，憑著堅毅精神，考上中原大學電子工程學系；中和高中新住民第二代黃潔金，來自低收入家庭，父親過世，由越南籍新住民母親撐起家計，平日靠宗教團體及學校慈幼會提供午晚餐，努力用功，順利錄取台北大學資訊系。
丹鳳高中廿二人錄取國立大學，三重高中卅七人錄取國立大學，成績亮眼；錄取政大地政系的三重高中廖哲緯，假日常隨父親到工地打工，除了貼補家用，也讓他立定未來志向。
林口高中錄取清華電機資訊學士班的李昀融，從小在自家早餐店幫忙，自我要求完成每天讀書進度，獲得豐碩成果。林口高中學生吳欣樺就讀文組但也喜歡自然科目，特別是化學，錄取台灣大學生物環境系統工程學系。
恆毅中學曹立諺喜歡漫畫人物「哆啦Ａ夢」常用道具解決各種生活問題的智慧，激起他想投入「解決生活問題」領域，錄取中央大學機械工程學系。恆毅中學學生吳若綺對政治時事特別有興趣，常上ＣＮＮ網站研究國際議題，訓練英文閱讀能力，錄取台大政治學系。
北大高中第一屆學生繁星錄取率達四成六，成績不俗。錄取台大法律系的張育瑄表示，她上課時全神貫注聽講，課後不補習，但每天留校晚自習。錄取成功大學統計學系的林承穎指出，學校老師充滿創意、互動式的課程教學，讓上課變得有趣，加上家住三峽，讓她不須通勤奔波，讀書精神更好。
錄取政治大學法律系的劉子瑄，擔任學生會長；錄取政大阿語系的李宛臻是英語文競賽得獎常客；錄取交通大學應用數學系的廖冠傑曾參與多項數學競賽；錄取清華大學材料科學工程系的鄭巧韓常抱著課本詢問老師課業，求學態度令師生激賞。
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標題：〈台北都會〉新北繁星2398人上榜 總錄取率6成
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