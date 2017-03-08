〈台北都會〉路狹頻違規 士林社中街盼劃虛線

2017-03-08

〔記者張議晨、陳紜甄／台北報導〕士林區社中街為社子地區幹道，因路旁有民眾停車，公車及自小客車為閃躲車輛，多違規跨越雙黃線，最近「檢舉達人」出沒頻頻，致不少人「受害」，有公車司機吃上六百元罰單。司機們無奈地說，路幅狹窄才「被迫」跨越雙黃線，盼市府能改劃虛線。

社中街為十二米寬道路，前半段劃虛線，後半段卻劃雙黃線，體積較大的公車行經此處，幾乎都會違規跨越，有檢舉達人專挑公車下手，讓司機苦不堪言。

首都客運士林站站長李吉祥表示，社中街路幅狹窄，公車要閃過路邊停車和機車，勢必需往中線靠，甚至跨過雙黃線，「整條路有三分之二都是這種情形，已有不少司機吃上六百元罰單」；永倫里長宋旭曜說，曾向市府反映改劃虛線，但未獲正面回覆。

對此，交工處表示，若為直線路段可考慮改劃虛線。不過，社中街部分路段有劃設停車格，若改劃雙黃線，部分停車格恐需塗銷，造成民眾停車不便，將到現場會勘路型與交通狀況後，再做檢討與調整。