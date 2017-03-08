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〈台北都會〉交通寧靜區 北市僑安停車場早就劃設

2017-03-08

〔記者陳紜甄／台北報導〕交通部長賀陳旦六日於立法院交委會提出「交通寧靜區」構想，規劃六都先行推動。北市交通局早在民國九十八年，就已規劃忠孝東路四段三○六號僑安地下停車場的地面層，道路為彎繞且使用地磚，目的便是讓車輛進入該區時減速，避免影響周圍住家安寧所規劃的交通寧靜區。

交通局表示，僑安地下停車場的地面層，當時規劃使用地磚，而非柏油路，目的就是希望車輛進來可慢行，是北市一處完善規劃的交通寧靜區。

巷道限速30 維護住家安寧

另外，羅斯福路一段一一九巷也設立限速卅公里以下的標誌，且禁止機車於上午七點至九點進入該巷道，同樣也是應用「交通寧靜區」的概念。

交通局表示，位於忠孝東路北側、華視大門前的區域，未來也可考慮規劃為「交通寧靜區」。交通局指出，預計三至六個月期間會與交通部開會，談論細節，屆時再確定北市可執行的區域，推廣「交通寧靜區」。

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  • 北市部分巷弄現已在執行「交通寧靜區」的構想。（交通局提供）

    北市部分巷弄現已在執行「交通寧靜區」的構想。（交通局提供）

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