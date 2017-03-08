〈台北都會〉轉乘費時 木柵民怨交通不便
2017-03-08
北市府：闢駛快速公車 業者無意願
〔記者陳紜甄／台北報導〕木柵居民淪為次等公民？北市有多條跨雙北的快速公車，供民眾通勤搭乘，但住在木柵的林先生表示，木柵公車大多前往信義、公館等市區，他們若要前往松山、內湖等地，只能搭公車轉乘捷運，交通不便，希望北市府規劃快速公車。不過，公運處表示，曾兩次招標公告業者闢駛木柵至內科快速公車，但皆無人投標。
林先生說，木柵居民欲前往松山搭火車，多搭611到松山車站，尖峰乘車時間需五十至六十分鐘；或是坐綠1、棕7至捷運市政府站轉乘284、281，尖峰乘車時間需四十至五十分鐘；如果要到南港搭乘高鐵，需搭公車到市政府轉乘捷運，乘車時間約四十分鐘。
他建議公運處闢駛快速公車，從木柵走信義快速道路，往松山車站方向，到達南港車站或內科。
公運處表示，一○五年曾兩次招標公告行駛木柵至內科的快速公車，並要求停靠捷運萬隆站與劍南路站，但皆無業者投標；至於木柵至松山與南港快速公車，則沒招標過。
公運處主秘楊欽文指出，目前有237公車行駛木柵路、興隆路、辛亥路、和平東路到捷運東門站，一天班次不到廿班，尖峰時間卅分鐘一班，離峰時間一個小時以上，推測因搭乘人數有限，公車才會減班。他強調，運研所規劃捷運木柵線運量時，評估木柵搭乘人數不足，因而規劃為中運量列車。
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