〈台北都會〉北市公車路線命名 數字藏「密碼」
〔記者陳紜甄／台北報導〕公車路線名稱大有學問！雙北聯營公車共有四八○多條，路線命名方式從小至「○路」、大到「九四六」，皆有相關的規範。不過，北市公運處為了避諱，某些數字從未使用過，不只「四」不用，連共產黨八路軍的「八路」和避免勾起族群對立的「二二八」都不用。隨著都市興衰發展，見證西區從繁榮邁向沒落的「○西」，因榮景不再而停駛，僅留下歷史路線名稱，讓人從中一窺台北都市發展的脈絡。
西區繁榮不再 「○西」停駛
民國六十六年北市交通局推動聯營公車，統整公車命名方式。當時最早的北市公車是行駛台北車站周邊的「○路」，「○」意指環狀路線，後來增加行駛東南西北區的「○東」、「○西」、「○南」與「○北」。
「八路」、「二二八」 敏感不用
從萬華果菜市場發車的「○西」，見證西區的繁華時代，西區沒落，搭乘人數減少才停駛。「○路」則是因人口往郊區移動，市區擴大，民眾在市區搭公車的次數減少，也不再行駛。目前僅剩「○東」與「○南」，且行駛路線也有調整。
北市公運處主秘楊欽文表示，公車名稱數字兩位數以下，收費一段票；三位數「二」開頭為兩段票，三位數「三」開頭為三段票，公車號碼按流水順序逐次增加，公車停駛，號碼也不會再使用。
冷氣公車上路後，公運處新增三位數「五」開頭為一段票與三位數「六」開頭的兩段票冷氣公車。隨著時間發展，兩段票的三位數「二」開頭，數字用到二九九，才接著使用「六」開頭三位數。
至於「七」開頭，原先為按里程收費的公路客運，加入聯營公車的路線；「八」開頭是由當時台北縣闢駛的縣轄公車；「九」開頭則是行經快速道路或高速公路的快速公車；「一」開頭則是北市公運處這幾十年才編的假日休閒公車，「小」開頭為行駛山區的中巴。
隨著時代變遷，部分公車也調整段票與路線。楊欽文說，三○七最早為三段票，現改為兩段票。
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