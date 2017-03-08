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〈台北都會〉新北平均地權基金取消使用上限 議員憂

2017-03-08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府日前修正平均地權基金管理辦法，取消年度支出總額不得超過百分之廿五的上限，議員陳世榮擔心經費未來會被挹注到捷運沿線的土地開發，不利於議會監督，雖然地政局表示是參照台北市、高雄市的作法，但陳世榮強調，北、高兩市是制定「自治條例」而非「辦法」，有經過議會審查，市府不要只抄一半。

認應制定自治條例送審查

「新北市實施平均地權基金收支保管及運用辦法」修正第四條，明確規範基金使用限於「公辦」重劃，避免外界誤解為可運用於「自辦」重劃，以及刪除每年度支出經費不得超過基金總額百分之廿五的上限；第九條管理委員會委員無法出席會議時，原要求指派「副首長」出席，改為指派「代表出席」。

陳世榮表示，平均地權基金只限於管理維護公辦重劃的部分，對於自辦重劃的公共設施維護管理，財源從何而來？尤其取消上限的規範，有可能造成將盈餘挹注到未來捷運沿線的土地開發，彌補虧損，且未如北、高兩市以自治條例送議會審查通過，將造成新北市議會難以監督，認為應以自治條例送議會審查通過。

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