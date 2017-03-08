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〈台北都會〉基隆路平墊底 議員促市府加強

2017-03-08

〔記者盧賢秀／基隆報導〕內政部營建署「全台道路養護及行人環境考評」，基隆市敬陪末座，市議員有褒有貶，有議員認為市府團隊很努力也有進步，但做得還不夠好，要求市府加強路面檢測改善。

市長林右昌表示，上任後道路維修預算已大幅增加，這兩年路面改善達全市路面二十四％，還有努力空間，雖然考評遊戲規則對基隆市很不公平，他不推諉，未來將加強騎樓整平與五大管線工程回填的品質。

此外，目前基隆市已完成仁一路、信一路及中正路示範道路，今年將施作孝二路，明年預計施作源遠路及麥金路示範道路，持續改善主要道路品質。

基隆市議會昨討論此事，楊秀玉等多位市議員認為道路與人孔蓋破損、行人環境不順暢為成績不佳主因，應該加強改善。張耿輝等多位市議員認為，基隆先天不足，天候與地形等因素，致道路易受損，養護不易，市府團隊很努力做，但還不夠好。

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