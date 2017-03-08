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〈台北都會〉基隆火車站南廣場改善 遷3客運站牌

2017-03-08

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆火車站南廣場Ｃ基地停車場完工，提供六一二個機車格及五十五個汽車格，即日起開放免費試停到十日，市府表示，接下來將拆除孝四路客運候車區圍牆，本月底前遷移三條客運路線，請乘車民眾留意。

Ｃ基地停車場 免費試停

三條客運路線分別是國光客運一八○一線（國立護校）、一八八○線（羅東），將調整至舊火車站前、靠國光客運站；原計程車招呼站配合調整至舊站大門側；福和客運一五五一線（新店）移至港西街已拆除公廁空地前候車，目前正在進行相關標線調整作業，等明年底城際轉運站完成再遷回站內發車。

基隆市副市長林永發表示，客運站牌遷移後，緊接著會拆除南廣場孝四路圍牆，使交通、門面陸續到位，火車站南廣場工程預計今年八月完工，台鐵也在陸續整地招商，約可再釋出一千八百多個機車格，將來基隆火車站沒有前後站之分，只要過中山一、二路就可以到車站。

林永發說，基隆火車站都更招商，正朝成立專案辦公室進行中，將向行政院爭取北廣場整體規劃費用，配合城際轉運站、西岸會展與旅運智慧大樓、西二西三文創專區等建設，基隆將有另一番面貌。

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  • 基隆火車站南廣場Ｃ基地停車場完工，即日起開放免費試停到十日。 （記者林欣漢攝）

    基隆火車站南廣場Ｃ基地停車場完工，即日起開放免費試停到十日。 （記者林欣漢攝）

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