〈台北都會〉照顧輕度失能老人 新北將設30社區陪伴站

2017-03-08

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市老年人口近四十七萬人，預計四年後邁入高齡社會，市府除推動老人共餐、動健康、銀髮大學院外，今年將從優質社區關懷據點及銀髮俱樂部，選出三十處成立社區陪伴站，引進受過訓練的「佈老志工」服務，開設多元課程，提供健康、衰弱與輕度失能老人共享的活動空間。各界肯定市府創新措施，但憂心功能疊床架屋，美意恐打折扣。

千名佈老志工將投入服務

社會局長張錦麗指出，中央推動長照2.0政策，整合Ａ、Ｂ、Ｃ三種照顧服務模式，其中Ｃ級「長照柑仔店」的概念，是以現有社區關懷據點為中心，將失智、失能老人納入服務範圍，但社區關懷據點規模較小，過去服務對象以健康長者為主，現在一下子改變型態，轉而照顧不健康的老人，執行難度高。

據統計，目前新北市社區關懷據點有二四一處，銀髮俱樂部三五五處，將從中打造三十處社區陪伴站，由市府培訓的一五八一位「佈老志工」投入服務。

張錦麗說明，不論健康、衰弱或輕度失能、失智老人，都能參與社區陪伴站活動，將定期開辦動健康、老人桌遊等課程，供長輩免費參與，市府鼓勵照顧者一起上課，學習長者照護知能，獲得短暫喘息機會，若社區陪伴站模式成熟，建立長照基礎，未來可進一步提升為Ｃ級「長照柑仔店」據點。

議員肯定 但須避免服務重複

市議會民進黨團總召林秀惠表示，市府設立超過三百處銀髮俱樂部，曾挨批與內政部社區關懷據點功能類似、疊床架屋，甚至選舉結束後，許多銀髮俱樂部停止運作，對於市府在長照的努力，她樂觀其成，但如何做出區隔，避免服務內容重複，將是首要之務。

市議員蔡淑君認為，社區陪伴站把多數健康或輕微失智長輩需求納入考量，運用志工彌補人力不足問題，幫助衰弱的長者變得更健康，節省日後長照資源，值得鼓勵。

中華民國家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋表示，樂見地方政府提出長照創新作為，她提醒，須思考社區陪伴站的服務內涵，是否和社區關懷據點雷同，應該發展有差異化的服務型態，避免資源、人力重複；另外，志工培訓或課程開設，應符合長者和照顧者需求，善用既有資源，和中央長照體系接軌，才是成功關鍵。