〈北部〉花蓮6人上台大 11人達醫學系門檻

2017-03-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一○六年度大學繁星推薦昨放榜，花蓮區共有二百廿四顆星上榜國、私立大學，其中六人錄取台灣大學，以花蓮高中錄取二人最高；醫學系第一階段共十一人通過，以花蓮女中六人獨占鰲頭，花蓮高中表示，醫學系第一階段通過還不算正式錄取，還需經過校方面試及審查才能確定。

大學繁星推薦昨放榜，至於各大學醫學系的繁星推薦名額則是公佈第一階段通過名單，因接著還有面試及書面審查，還不算確定錄取醫學系。

花蓮區各校繁星推薦，錄取人數最高是花蓮高中的五十九人上榜（含醫學系及藥學系第一階段）、次之是花蓮女中的四十八人，海星中學四十六人、慈大附中卅九人，四維則有廿七人，南區的玉里高中也有五人錄取，

錄取最多「繁星」的花蓮高中，五十九名錄取學生中，國立大學加醫學、藥學相關科系佔三十六人；二位準台大學生，有數理資優班葉彥廷以校排名一％錄取電機系，及王力寬以校排名二％錄取生物環境工程學系。

另花中今年三人通過醫學系第一階段，都是國立醫學系，包括七十四級分孫聖晏通過陽明醫學系、七十三級分江選文通過成大醫學系、七十一級分王靖騰通過中山醫學系；另太魯閣族學生郭劉承祖通過成大藥學系第一階段。

國立花蓮女中繁星推薦錄取四十八人，包括台灣大學等國立大學共十九人，其中呂亮瑄錄取台大資訊管理系；特別的是來自清寒家庭的黃丹怡，靠爭取各類獎學金唸書，這次錄取國立台南大學特殊教育系，立志要當特教老師；而花蓮女中通過醫學系第一階段共六人，不過學生低調「不想露名」就怕沒錄取上，校長程膺說，將聘請退休的花中教師廖美菊進行面試指導，希望幫助學生提昇實力、開出好成績。

四維高中廿七人錄取繁星，醫學系、國立大學共十一人，包括錄取台灣大學農業化學系的彭傢琪是鐵工的兒子，喜愛大自然、接觸花花草草，以農業化學為第一志願；另彭勝軍通過臺北醫學大學第一階段篩選。

慈濟大學附中三十九人錄取、包括十五名國立大學，包括錄取台灣大學經濟系的林奕妍；另有廖翊閔通過慈濟大學醫學系第一階段。

玉里高中今年五人錄取繁星推薦，成績最好的鄧玉磬錄取東吳大學德國文化學系，成績也相當優秀。