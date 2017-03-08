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〈北部〉宜中繁星38人登金榜 蘭女48人錄取

2017-03-08

〔記者簡惠茹、林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕大學繁星推薦入學放榜，宜蘭縣各校表現不俗，國立宜蘭高中三十八人上榜，國立蘭陽女中四十八人錄取，國立羅東高中三十四人金榜題名，私立慧燈中學則有八十二人上榜，是全縣錄取人數最多的學校。

宜中滿級分的魏駿宇，考上台大電機系圓夢，出身單親家庭的他，國一時母親病逝，與開賞鯨船的父親相依為命，昨天知道錄取第一志願，立即傳Line告訴爸爸，父親回了一個比讚的貼圖鼓勵，這個榜單也是送給天上媽媽的一份禮物。

宜中張育銘通過台北醫學大學醫學系第一階段，盼成為有同理心的醫師；郭宇恆通過陽明大學醫學系第一階段，希望以後投入偏鄉醫療工作。

蘭女學生游雅茜學測成績七十三級分，是全校榜首，通過陽明大學醫學系第一階段，常看手術影片，「神經外科的黑色喜劇」這本書，對她影響很大，內容講述外科醫生充滿挑戰，為此深深著迷，另兩年前風靡全球的冰桶挑戰，凸顯罕見疾病病患的處境，想當醫師抱負從此萌芽。

羅高學生蔡逸蓉錄取長庚大學中醫系，曾因神經性厭食症暴瘦的黃允禰，靠著樂觀進取心境，考取政大財務管理系，林辰、盧柏宇分別通過馬偕醫學院醫學系及台北醫大醫學系第一階段，學生們的好表現，讓校長謝寶珠引以為榮。

慧燈中學宓厚萱、宓厚德是雙胞胎姊弟，兩人國小加入游泳隊，是游泳健將，參加宜蘭縣各項比賽，各自獲得二十五及三十面金牌，透過繁星分別錄取台大機械系、中興大學園藝系。

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  • 通過台北醫學大學第一階段的宜蘭高中學生張育銘，期許自己未來可以當個有同理心的醫生。（記者簡惠茹攝）

    通過台北醫學大學第一階段的宜蘭高中學生張育銘，期許自己未來可以當個有同理心的醫生。（記者簡惠茹攝）

  • 滿級分的宜蘭高中學生魏駿宇考上台大電機系圓夢。（記者簡惠茹攝）

    滿級分的宜蘭高中學生魏駿宇考上台大電機系圓夢。（記者簡惠茹攝）

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