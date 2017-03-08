〈北部〉海洋深層水養殖水產 促業者組聯盟
2017-03-08
〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣四面環海，卻只有花東海域有海洋深層水的環境，深層水具低溫、富有營養鹽及礦物質等特性，立委蕭美琴昨邀集國策顧問盧博基、東服中心執行長許傳盛、農業科技研究院、農委會水產試驗所等單位，討論深層水在高經濟水產養殖上的應用，希望組成聯盟發展相關養殖產業，提升花蓮農業產值。
台肥花蓮廠指出，海洋深層水具有高礦物質、水質潔淨、低溫安定等特性，適合發展飲用水、生技產品及養殖，因而有「藍金」之稱。又因台灣地理條件優越，東部沿海緊鄰海盆地形，海洋深層水汲取深度全球數一數二，而有極佳的水源品質，發展相關產業也十分有利。
針對海洋深層水養殖議題，農業科技研究院及水產試驗所等與會代表指出，以現有產業條件及技術而言，可依不同海水溫度與養殖標的適應溫層，打造多樣態養殖環境，將花蓮作為高經濟價值漁產培育中心。例如從低溫深海的鮭魚、鮑魚、刺參等物種，到白蝦、海膽、九孔等養殖漁產，都可納入養殖產業的循環經濟中。
蕭美琴說，因產業變遷，台肥花蓮廠已不生產肥料，但基於地理環境優勢，整體發展方向也都與海洋深層水息息相關，為使台肥永續經營，並提升產業品質，結合產學技術與其他業者共同發展海洋深層水養殖，將能有效提升產業競爭力。未來將先行組織產業聯盟，結合政府部門資源與產業實務經驗，加上農業科技研究院及農委會水產試驗所等平台，針對上中下游產業鏈評估適切養殖標的，創造海洋深層水養殖園區，更有效開發新興產業。
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