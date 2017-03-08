〈北部〉啦啦隊正妹 繁星錄取台大政治系
阿美族徐邱宜婕 曾獲志工菁英獎
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮私立海星中學啦啦隊校隊正妹徐邱宜婕，曾獲保德信青少年志工菁英獎，昨大學繁星放榜，高中台大政治系國際關係組，她從小就是作文比賽常勝軍，還拿過後山文學獎，她說，自己是原住民，希望能多充實個人專業、積極參與原住民相關的公共領域事務。
爸媽在花蓮新城鄉北埔村開麵店，徐邱宜婕是家中獨生女，是優秀的阿美族正妹，家境小康，今早放榜第一時間就打電話回家通知，她說，學測成績六十五級分、四科全國頂標，分數並不算高，繁星推甄報名台大事前只有六成把握，能錄取很開心，第一時間也打電話給爸媽報喜訊，爸媽都為她高興！
她說，她在高二時寫文章分享她對阿美族文化及認同的看法，並以「Pangcah」（阿美族自稱）為題投稿後山文學獎，獲高中散文組第一名，且平常有關心阿美族、原住民相關的公共議題，因此繁星計畫上台大政治系國際關係組很符合她的志向，非常期待往後大學生活。
全國啦啦隊賽得獎 作文賽常勝軍
海星中學校長孔令堅說，徐邱宜婕海星國中畢業直升高中部資優班，在校成績都是全校前一％，且十分多才多藝，平日愛看書的她自小有文藝天份，國小起參加作文比賽屢屢得獎，去年獲得國立台東生活美學館「後山文學獎」、溫世仁文教基金會作文比賽優等；此外，高中加入學校啦啦隊，代表花蓮縣參加全國啦啦隊錦標賽還勇奪高中全女子組第二名。
此外，她也是學校的扶輪少年團的公關，曾聯繫舉辦花蓮區各高中扶少團一起在花蓮市舊鐵道徒步區慈善表演，為台北關愛之家募款，平常也去衛福部東區老人之家、善牧之家、黎明教養院陪伴老人與孩童，也因此獲得保德信青少年志工菁英獎的「傑出奉獻獎」。師長說，徐邱宜婕最難得的是有這麼多外務、仍能保持優異成績，堪稱學弟妹表率。
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