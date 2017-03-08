〈北部〉竹市民眾活動中心 變劇場競圖基地

2017-03-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕由OISTAT國際劇場組織舉辦的「TAC劇場建築國際競圖」首度和新竹市府合作，把基地設在亞洲，且選定位在文昌街與武昌街口、閒置的「新竹市民眾活動中心」做為競圖基地，市長林智堅昨天實地走訪，歡迎國內外好手參賽，提出具創意及設計力的再生構想，賦予老建築新生命。

首獎獎金五千歐元

國際劇場組織是全球「劇場藝術」領域中，規模最大、最具權威的非政府組織，已有近五十年歷史，此次和市府合作舉辦競圖，徵件即日起到四月廿二日，首獎獎金五千歐元。

市長林智堅說，新竹市民眾活動中心的內部造型彷彿一座小型的「古羅馬競技場」，不僅有歷史痕跡，更見證市中心發展歷程，過去曾是大新竹地區一流的室內運動場，也辦理重大賽事、商展，還是政見發表場所，甚至有馬戲團表演，對老新竹人來說，是充滿回憶的場域。

林智堅說，市府與國際劇場組織合作，舉辦「第十屆TAC劇場建築國際競圖」，邀請國內外建築師共同激盪創意，期盼為老建築帶來新想像，找回老建築的風華。

後來此處淪為停車場，但因建物老舊停車危險，市府去年即編列經費拆除鐵皮外架，期許此建築透過新的城市元素，再現風華。

林智堅說，邀請全世界建築設計高手以「劇場作為公共空間」為主題，為民眾活動中心設計一個「劇場村落」，競圖成果展將在五月底於新竹州廳展出。相關細節，可洽官網：http://tw.oistat.org/newspro_show.asp?id=179&ser_no=549。