| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外資圈美女總座疑內線交易 500萬交保 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹市民眾活動中心 變劇場競圖基地

2017-03-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕由OISTAT國際劇場組織舉辦的「TAC劇場建築國際競圖」首度和新竹市府合作，把基地設在亞洲，且選定位在文昌街與武昌街口、閒置的「新竹市民眾活動中心」做為競圖基地，市長林智堅昨天實地走訪，歡迎國內外好手參賽，提出具創意及設計力的再生構想，賦予老建築新生命。

首獎獎金五千歐元

國際劇場組織是全球「劇場藝術」領域中，規模最大、最具權威的非政府組織，已有近五十年歷史，此次和市府合作舉辦競圖，徵件即日起到四月廿二日，首獎獎金五千歐元。

市長林智堅說，新竹市民眾活動中心的內部造型彷彿一座小型的「古羅馬競技場」，不僅有歷史痕跡，更見證市中心發展歷程，過去曾是大新竹地區一流的室內運動場，也辦理重大賽事、商展，還是政見發表場所，甚至有馬戲團表演，對老新竹人來說，是充滿回憶的場域。

林智堅說，市府與國際劇場組織合作，舉辦「第十屆TAC劇場建築國際競圖」，邀請國內外建築師共同激盪創意，期盼為老建築帶來新想像，找回老建築的風華。

後來此處淪為停車場，但因建物老舊停車危險，市府去年即編列經費拆除鐵皮外架，期許此建築透過新的城市元素，再現風華。

林智堅說，邀請全世界建築設計高手以「劇場作為公共空間」為主題，為民眾活動中心設計一個「劇場村落」，競圖成果展將在五月底於新竹州廳展出。相關細節，可洽官網：http://tw.oistat.org/newspro_show.asp?id=179&ser_no=549

廣告
  • 新竹市早期的民眾活動中心曾是室內運動場，也是大型商場和娛樂中心。（記者洪美秀攝）

    新竹市早期的民眾活動中心曾是室內運動場，也是大型商場和娛樂中心。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
小檔案：渭水之丘

●渭水之丘由著名建築師黃聲遠設計，造價約2600萬元，位於櫻花陵園最上層丘地，是一個長20公尺、寬13公尺的橢圓形小廣場，日治時期民主運動先驅蔣渭水，2015年從台北移靈至此，回到故鄉長眠。黃聲遠曾表…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：〈北部〉竹市民眾活動中心 變劇場競圖基地


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.